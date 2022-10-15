Топ 5 бесполезных советов для здоровья

Какие рекомендации могут навредить. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В интернете можно встретить множество советов о том, как поддерживать свое здоровье. Но далеко не все из них полезны, а часть даже может навредить. Рассказываем, к каким рекомендациям стоит отнестись скептически.

Совет № 1 - исключить из рациона жиры и углеводы

Диетологи отмечают, что углеводы бывают разными. И такие продукты, богатые углеводами, как отруби, гречка, овес, бобовые, яблоки, ягоды, цитрусовые, наоборот, очень нужны людям старше 50 лет. А от газировки, кондитерских изделий и т.д, действительно стоит отказаться.

Необходимы организму и полезные жиры. Без них невозможна правильная работа сердечно-сосудистой системы. Именно для профилактики инфарктов и инсультов в рацион необходимо включать оливковое масло, орехи, авокадо.

Совет № 2 – принимать аспирин для профилактики проблем с сердцем

Ежедневно принимать аспирин можно только под руководством врача. Отмечается, что такой способ лечения уже не входит в перечень стандартных медицинских рекомендаций.

Совет № 3 – дремать в течение дня

Далеко не все врачи поддерживают тезис о пользе дневного сна. Даже считается, что он может помешать ночному отдыху. Если же ночью человек хорошо высыпается, но при этом днем его постоянно клонит в сон, следует обратиться к специалистам. Особенно это актуально для пожилых людей.

Совет № 4 – пить разные добавки и витамины

Любой врач скажет – если человек правильно питается, то никакие добавки ему не нужны. И никакие последствия нездорового образа жизни они исправить не помогут. При этом диета с большим количеством овощей, фруктов и зелени обеспечит организм необходимыми витаминами и минералами. К тому же, эффективность многих витаминных добавок не доказана научными исследованиями.

Совет № 5 – выпивать 8 стаканов воды в день

Многие современные ученые отмечают, что вычислить единую норму для всех невозможно. Для этого необходимо учесть массу тела человека, уровень физической нагрузки, сезон и множество других факторов. В среднем же, человеку требуется от 1,5 до 2,8 литров жидкости. А это может быть и чистая вода, и соки, и супы, и сочные фрукты.

Питайтесь правильно, старайтесь высыпаться и будьте здоровы!