Застрелили из одностволки в голову во сне: в Калмыкии предстанут перед судом обвиняемые в убийстве на животноводческой стоянке

Подозреваемый две недели скрывался от следствия и успел уехать в соседний регион. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Расследование громкого уголовного дела, которое затронуло сразу несколько регионов России, завершили в Калмыкии. Двух приезжих мужчин — из Саратовской и Тамбовской областей — обвиняют в хладнокровном убийстве на чабанской точке и еще целом ряде преступлений. Не обошлось в истории и без участия женщины. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

ВЫПИЛИ И РЕШИЛИ УБИТЬ

Как удалось узнать следователям, 27-летний житель Саратовской области, освободившись после тюремного заключения, находился под административным надзором — должен был приходить «отмечаться» в местный участок полиции. Но в октябре 2020-го не пришел в заданный день и вообще с радаров правоохранителей пропал — выехал за пределы Саратовской области. А попался через полтора года в Калмыкии при самых подозрительных обстоятельствах.

Все произошло на одной из животноводческих стоянок. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

По версии следствия, мужчина осел на животноводческой стоянке одного из сельскохозяйственных кооперативов, устроился чабаном и спелся с другим приезжим — 45-летним мужчиной из Тамбовской области.

30 марта этого года оба мужчины за спиртным якобы сговорились убить местного 33-летнего жителя, который трудился здесь же помощником гуртоправа — ухаживал за скотом. Придумали план и распределили в нем свои преступные роли.

- Уроженец Тамбовской области взял на себя роль снабженца: принес охотничье ружье и два патрона, которые хранились на территории животноводческой стоянки, - рассказали в калмыцком следкоме. - А житель Саратовской области как человек с криминальным прошлым взял на себя грязную работу: зарядил ружье и выстрелил прямо в голову спящему мужчине, который скончался на месте происшествия.

УВЕЗЛИ СВИДЕТЕЛЬНИЦУ В ПОЛЯ

В это время в другой комнате находилась еще одна работница чабанской точки. 60-летняя женщина проснулась, услышав выстрел, включила свет и увидела тело помощника гуртоправа в крови. Испугавшись, выбежала на улицу, а там — эти двое, заводят машину убитого. Чтобы не оставлять на месте свидетелей, женщину настойчиво «пригласили» ехать с ними и покинули место преступления.

Помощник гуртоправа спал, когда ему в голову выстрелили из охотничьего ружья. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Но уехать удалось недалеко: машина заглохла, и мужчины пошли пешком обратно — за аккумулятором. Заодно прихватили два мобильных телефона жертвы, охотничье ружье и девять патронов к нему, а после - скрылись в неизвестном направлении.

Нечаянная свидетельница тем временем, оставшаяся в заглохшей машине, сбежала и притаилась в овраге, а когда убедилась, что погони за ней нет — пошла в ближайшее село и добралась к утру. Стала стучаться в дома на окраине, и оттуда уже сообщила о случившемся полиции.

ПОЧТИ 30 ЭКСПЕРТИЗ И «БУКЕТ» СТАТЕЙ

Мужчину из Тамбовской области, который принес ружье и патроны, нашли практически сразу, а второй бегал от полиции еще две недели — его поймали уже в Волгоградской области.

В ходе предварительного следствия было проведено 28 судебных экспертиз, в том числе баллистические — по оружию, трасологические — по следам от автомобиля, товароведческие, медицинские, генетические и многие другие.

Обвиняемый, находясь под надзором, в 2020 году перестал приходить "отмечаться" и пропал. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

- Когда расследование было завершено, дело с обвинительным заключением было передано прокурору, - продолжили в СК. - Мужчин обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, неправомерном завладении автомобиля без цели хищения группой лиц по предварительному сговору, краже, совершенной с применением значительного ущерба, и хищении огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему. А жителя Саратовской области вдобавок обвиняют в уклонении от административного надзора.

Если прокурор поддержит версию следствия, то мужчины окажутся на скамье подсудимых.

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