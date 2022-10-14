Городские власти рассказали, что реально происходит на улице Сержантова в Ростове и остался ли там стихийный рынок

Такой стихийный рынок был на улице Сержантова несколько лет назад. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Некоторые незаконные торговцы по старой памяти пытаются приходить со своими товарами на место бывшего стихийного рынка на улице Сержантова, но в итоге освобождают общественное место и выплачивают штрафы. А незаконного рынка, как об этом пишут в некоторых ростовских изданиях, здесь нет.

Городские власти практически ежедневно проверяют пешеходную зону по улице Сержантова на предмет несанкционированной торговли и регулярно ее пресекают. Так, за последние полмесяца здесь составили ДЕСЯТЬ административных протоколов в отношении нарушителей. Об этом рассказал начальник Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

ПРИЕЗЖАЮТ ПО ПРИВЫЧКЕ

В администрации напомнили, что в соответствии с действующим законодательством, розничный рынок – это имущественный комплекс, предназначенный для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на основе свободно определяемых непосредственно при заключении договоров розничной купли-продажи и договоров бытового подряда цен и имеющий в своем составе торговые места. Рынки подразделяются на универсальные и специализированные.

- В последние два с половиной года, начиная с марта 2020-го, ничего подобного на улице Сержантова нет. К сожалению, довольно регулярно нздесь появляются отдельные незаконные торговцы, до десяти человек в день. В большинстве своем – это жители Ростовской области, которые по привычке привозят на станцию «Сельмаш» выращенные на своих участках овощи и фрукты. Но у них нет организованных торговых мест, единого торгового пространства, имущественного комплекса, юридического лица и прочего. Рынком это явление называть категорически нельзя, - подчеркнул начальник Управления торговли и бытового обслуживания Ростова Константин Тихонов.

Напомним, более десятка лет и до марта 2020 года по улице Сержантова существовал стихийный рынок. Владельцы самовольно ставили нестационарные торговые объекты, продавали товары с земли и из машин.

Тех, кто пытается торговать без разрешения, привлекают к административной ответственности. Фото: пресс-служба администрации Ростова

«РЫНОК» ДЕМОНТИРОВАЛИ

Начиная с 2019 года управление торговли ведет регулярную работу по привлечению к административной ответственности в рамках областного закона «Об административных правонарушениях» тех, кто торгует в неустановленных местах и тем самым нарушает правила благоустройства территории, и демонтажу самовольно размещенных нестационарных торговых объектов.

Так, в марте 2020 года силами управления торговли, а также администрации Первомайского района города были ликвидированы 72 торговые палатки между домами № 4 и № 10 на улице Сержантова.

Также за 2020 и 2021 годы был демонтирован ряд самовольно размещенных нестационарных торговых точек.

- Сейчас по улице Сержантова нестационарные торговые объекты без правоустанавливающих документов отсутствуют, - подчеркнул Константин Тихонов. - Всех нарушителей здесь и в других частях города, мы подвергаем штрафам. Эти меры применяются регулярно и в полном объеме, но проблему решают далеко не всегда. Каких-либо иных полномочий, например, конфисковать товар, заключить злостных нарушителей под арест и прочее, у органов местного самоуправления нет.

ПРИГЛАШАЮТ В СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ

Также Константин Михайлович добавил, что рейды для пресечения несанкционированной торговли проводятся регулярно. Это входит в компетенцию администрации Первомайского района города, полиции и областной административной инспекции. Администрация города проводила здесь рейды 27 июля, второго августа, а с пятого августа — практически ежедневно, в том числе в выходные.

Только за последние две недели, с 30 сентября по 13 октября, было составлено десять административных протоколов. Каждая несанкционированная торговая точка попала на фото, а после была ликвидирована.

А начиная с 26 сентября на Сержантова не раз попадались торговцы сырой рыбы. Их также привлекли к административной ответственности.

При этом привлечение к административной ответственности в соответствии со статьей 14.43 Кодекса об административных правонарушениях к компетенции администрации не относится, заметили городские власти и направили в адрес Управления Россельхознадзора и отдел полиции № 6 Управления МВД по Ростову письма для принятия мер в рамках их компетенций.

- Поэтому все публикации в городских и региональных СМИ, в которых говорится о каком-то «рынке» на улице Сержантова, не соответствует действительности и терминологии, используемой действующим законодательством, - заметил Константин Тихонов и пригласил издания присоединиться к борьбе с незаконной торговлей. - Также призываю граждан, живущих здесь, не приобретать ничего у стихийных торговцев. Тогда в отсутствие спроса торговля на улице Сержантова исчезнет сама собой.