Производители и торговцы рассказали, почему мясо в Ростовской области подорожало почти на 100 рублей с начала года

Чаще всего покупают свинину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С наступлением холодов популярность мяса увеличивается. И хотя домашние говядина и свинина в Ростовской области — удовольствие не из дешевых, производители и торговцы наблюдают спрос. Они рассказали «КП-Ростов-на-Дону», как изменилась цена на такое мясо и почему, а также рассказали, как выбрать качественный продукт.

Житель Волгодонска Федор говорит, что занимается торговлей домашнего мяса с 2015 года. По его словам, с прошлого года мясо подорожало на 100 — 150 рублей.

— Мякоть говядины выросла в цене с 550 до 650-700 рублей за килограмм, любая часть баранины — с 450 до 550, а мякоть свинины — с 380 до 480 рублей. Килограмм свиных ребрышек можно купить за 380 рублей, — пояснил собеседник.

Семья Милевских из Азовского района два года занимаются разведением свиней и продажей мяса. Юлия Милевская подтверждает — цены на продукцию действительно выросли, что связано с подорожанием корма в два раза.

— Мы постарались сильно цены не повышать. А вот количество голов пришлось сократить до 90 — больше прокормить сложно, — говорит Юлия.

Она отмечает, что клиентов стало больше, несмотря на подорожание. Увеличение спроса отмечает и Федор, правда охотно берут не все мясо и не всегда.

— Чаще всего покупают свинину. Говядину обычно берут зимой, перед новогодними праздниками. А вот баранину в городе редко берут.

ФЕРМЕРСКОЕ ИЛИ ДОМАШНЕЕ

Собеседники говорят, что домашнее мясо легко определить по его внешнему виду. Тушка будет неравномерного цвета, а прослойка сала будет толстой. Фермерское мясо имеет однородный цвет, а жировой прослойки практически нет.

— Домашнее мясо более натурально, а фермеры работают больше на количество. Они используют препараты для роста скотины, а домашних животных выращивают на пищевых отходах, кормах, сене и ботве, — говорит Федор.

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(Подробности)