В Ростове арестовали студентку, которая ударила топором первокурсницу в училище

Сейчас подробности уголовного дела выясняют донские следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове арестовали студентку художественного училища, которая ударила топором 17-летнюю первокурсницу. Такое решение 14 октября приняли в Ленинском районном суде, сообщили в управлении СКР по Ростовской области.

- По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначено проведение необходимых экспертиз, выполняются следственные и процессуальные действия, - прокомментировали в ведомстве.

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», на слушаниях подозреваемая не выступала с объяснениями по поводу произошедшего. Суд просто рассмотрел ходатайство и согласился с доводами следователя.

В Ленинском районном суде пояснили, что девушка пробудет под стражей почти два месяца - до 11 декабря включительно.

ЧТО ИЗВЕСТНО О НАПАДЕНИИ?

Напомним, по версии следствия, 12 октября 19-летняя подозреваемая напала на другую студентку прямо в учебной аудитории. Она сняла топор с пожарного щита и ударила им девушку. С черепно-мозговой травмой пострадавшая была доставлена в больницу. Правоохранители считают, что мотивом послужила личная неприязнь.

Ранее источник издания сообщал, что некоторое время назад между девушками произошел конфликт. У 17-летней первокурсницы был аккаунт на сайте художников, где она размещала свои работы. Позже она заподозрила 19-летнюю учащуюся четвертого курса в том, что та присвоила себе этот аккаунт. Долгое время студентки выясняли отношения в соцсетях, а однажды поругались и на территории художественного училища. Позже 19-летняя четверокурсница предложила первокурснице встретиться и поговорить. Она пришла на встречу с топором и ударила им пострадавшую.

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