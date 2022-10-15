Ростовчанин превратил свой двор в музыкальную площадку, на которой начали выступать исполнители со всей России

Владислав Кульнев основал концертную площадку у себя во дворе. Фото: предоставлено героем публикации.

В сентябре независимая студия «Окрыленные мысли», ставшая самой неформальной музыкальной площадкой Ростова, отметила шестилетие. За эти годы площадку «ОМ», как ее называют создатели, посетили такие авторы как Анатолий Багрицкий, Михаил Башаков, Вячеслав Ильин, Виктор Терновой, Владимир Растопчинко, группы «Скит», «Династия» и многие другие. Здесь же в свое время прошла премьера новой пьесы Умки «Полено».

Основатель «Окрыленных мыслей» Владислав Кульнев рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», как создал пространство, которое объединило любителей авторской песни со всей страны.

Кто только не выступал на площадке "ОМ". Фото: предоставлено героем публикации.

«МЫСЛИ» УЛЕТЕЛИ В МОСКВУ

Как оказалось, студия «Окрыленные мысли» в Ростове-на-Дону продолжила традиции московской студии, которая была открыта в 2015 году. В столице предприимчивый и весьма творческий ростовчанин Влад Кульнев нашел уютный подвал и всеми правдами и неправдами там закрепился. Здесь он хотел реализовывать свои проекты.

- В 2009 году, когда мы в Ростове делали театр поэзии с Александром Гребенчуком и Михаилом Шевченко, нам показалось, что Ростов для нас слишком тесен, - вспоминает создатель «ОМ». - А когда приехали туда, оказалось, что мы уж не такие крутые, как рассказывали наши коллеги по цеху. Говорит, что-то подталкивало что-то либо эволюционировать, либо перестать заниматься творчеством.

После закрытия первой площадки в Москве, Владислав начал искать место для новой. В конце 2015 года его друг, довольно обеспеченный человек, предложил ему деньги на его мечту. Недолго думая, на тот момент уже сложившийся организатор концертов собрал вещи и вернулся из столицы в Ростов.

НЕ С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ

Опыт организации площадок у молодого человека уже был внушительный: «Шоколадная фабрика», книжный магазин «Гиперион» и студия «ОМ». К Владу стали обращаться те, кто хотел построить музыкальное кафе или концертный зал.

- И мой опыт показывает, что далеко не каждое пространство достаточно удобно, чтобы проводить там концерты, чтобы собирать там людей, - рассказывает Влад. - Иногда организаторы жертвуют комфортом и качеством звука, чтобы было дешевле.

Создание креативных площадок стало важным пунктом самореализации ростовчанина. Фото: предоставлено героем публикации.

Поиск помещения занял много времени — месяцев пять. Когда оно было найдено, оказалось, что у друга Владислава возникли финансовые проблемы. И возможности помочь со строительством у него больше не было. А возвращаться в Москву было некуда.

- И я решил заниматься двором и домом, - рассказывает собеседник. - Потому что я то несколько лет в море ходил, то искусством занимался, то потом в Москву уехал... А дом стал потихоньку разрушаться. Двор тоже был немного заброшен.

ЗАМЕТИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОГ СЛУЧАЙ

Однажды Владислав отправился на концерт с друзьями. Во время выступления музыкантам нагрубил один из подвыпивших посетителей.

Оскорбление артисты стерпеть не смогли и покинули площадку. Посовещавшись, компания музыкантов и зрителей отправилась во двор Владислава.

Сцена приобрела форму и цвет. Фото: предоставлено героем публикации.

- В маленький, грязненький ростовский дворик, - уточняет музыкант. - Со всеми людьми, которые были тогда на концерте. Взяли «к чаю» и поехали допевать концерт. А там — ни света, ни черта... Ничего еще не было адаптировано к жизнедеятельности всех, кто там живет.

Когда-то заброшенный двор на Западном очень скоро стал уютным. Фото: предоставлено героем публикации.

В итоге на следующий день выступавший автор попросил еще раз арендовать эту «независимую площадку», чтобы пригласить туда всех, кто не дошел накануне. В тот вечер во дворе собралось около 40 человек.

Ростовчанин сделал из электропроводной "катушки" - стол и покрыл его лаком. Фото: предоставлено героем публикации.

Владислав очень удивился такому аншлагу. И в этот момент он понял, что не нужно было терять время и искать площадку в других городах - она всегда была у него под боком. Все лето ростовчанин готовил свой двор для посетителей, и в последние выходные августа 2016 года в Ростове открылась сегодня уже популярная музыкальная площадка «Окрыленные мысли».

Бывали на площадке "ОМ" как сольные исполнители. так и группы. Фото: предоставлено героем публикации.

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