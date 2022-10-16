В дознании — только девушки: как в Батайке расследуют преступления за 30 дней

Каждый день коллективу приходится выяснять, кто же все-таки на самом деле виноват. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

Днем они — беспристрастные правоохранители, которым приходится сталкиваться с самыми ужасными человеческими поступками, а вечером — любящие жены и мамы. Сегодня, в день 30-летия со дня основания одной из самых многочисленных и важных служб в системе органов внутренних дел — службы дознания — рассказываем о женском коллективе из Батайска на страже закона.

ВНИМАТЕЛЬНЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Несмотря на то, что принято считать работу в органах внутренних дел мужской прерогативой, в Отделе дознания МВД по Батайску трудятся исключительно представительницы прекрасного пола. И каждый день результатами своего труда они опровергают расхожее мнение, что служба в полиции — это исключительно мужская работа.

Так, возглавляет отдел дознания Ольга Остапенко, которая в органах уже 18 лет. Начинала следователем, а затем перешла в дознание и «доросла» до майора полиции. Ольга Александровна уверена, что в дознании женщины как нельзя кстати.

- Женщина-дознаватель терпелива, внимательна и ответственна, она способна принять близко к сердцу проблемы другого человека, выслушать и помочь, - считает Ольга Остапенко. - Ведь ситуации, с которыми полицейские встречаются на работе, бывают непростыми, неоднозначны

ПРЕДУПРЕДИТЬ ХУДШЕЕ

Немало времени уделяют дознаватели и профилактике. Расследуют так называемые превентивные составы — по ним виновных, например, в причинении телесных повреждений, угрозе убийством, хулиганстве, привлекают к уголовной ответственности, и в идеале это должно уберечь людей от совершения более тяжких преступлений.

Еще дознаватели выезжают на места происшествий в составе следственно-оперативных групп, выходят на ночные дежурства, принимают заявления от граждан — обычно это касается краж, грабежей, угонов, причинения вреда здоровью.

- Объем работы, который мы выполняем, - колоссальный. А ведь у нас, в отличие от следователей, на расследование дел дается всего 30 суток, и времени на раскачку нет. За такой короткий срок дознавателю необходимо успеть осмотреть место происшествия, не упуская ни одной детали, установить все обстоятельства произошедшего, допросить потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, назначить судебные экспертизы и ознакомить с ними заинтересованных лиц, - продолжает майор полиции. - При этом изучать доказательства, полученные в ходе дознания, нужно предельно внимательно. Работа в нашем подразделении - это титанический труд, и не каждый справится с такой нагрузкой.

ГЛАВНОЕ — ДОМА ЛЮБЯТ И ЖДУТ

Всего в батайском отделе дознания работают четыре представительницы прекрасного пола со стажем от года до 15 лет.

Самым большим опытом в дознании, 15 лет, обралает старший дознаватель — майор полиции Елена Подъездникова отдала службе дознания уже 15 лет. Опытная сотрудница расследовала не один десяток дел, помогла встать на крыло многим сотрудникам.

- Думаю, что не ошибусь, если скажу, что нас всех привлекает возможность расследовать преступления и тем самым искоренять преступность. Но романтики у нас маловато, - признается Елена. - Наша работа требует максимальной отдачи как с профессиональной точки зрения, так и в плане личного времени. Это нелегко, но я люблю свою работу и планирую еще долгое время находиться в рядах сотрудников дознания.

Домашние уже привыкли, что жены и мамы часто задерживаются допоздна, остаются без выходных и праздников. Но, когда дома любят и ждут, крылья появляются.

Старший дознаватель - майор полиции Зинаида Гудзь с 15 – летним стажем службы воспитывает двоих сыновей 13-ти и двух лет. Опытный сотрудник и заботливая мама делится секретом, как все успевает.

- Мы — дознаватели - ничем не отличаемся от других женщин – есть и семья, и дети. У меня, например, двое сыновей – Михаил и Иван. Недавно вышла из декретного отпуска. Правда, времени катастрофически не хватает, но каждую свободную минуту стараюсь проводить время с близкими, - говорит Зинаида. - Старший сын учится в седьмом классе, очень ответственный и умный мальчик, уроки делает сам, учится без троек, а вечером лишь проверяю уроки, так сказать контролирую. Младшему недавно два годика исполнилось. В нашем случае очень важно иметь поддержку и опору, идти домой после сложного рабочего дня и знать, что тебя там ждут.

НЕТ ПРАВА НА ОШИБКУ

У старших коллег учится молодежь. Дознаватель - лейтенант полиции Анастасия Анчикова быстро влились в коллектив и уже успела познать все тяготы службы. Общение с криминальный контингентом, ответственность за судьбу не только коллег, но и «подопечных».

- У нас нет права на ошибку. Дознаватели в какой-то степени решают судьбы людей. Необходимо проявить все свои знания, чуткость, грамотность и разобраться в ситуации, чтобы не привлечь к уголовной ответственности невиновного человека. Главное – разобраться по существу и не искалечить невиновному судьбу, - рассуждает Анастасия.

ДУМАЛИ НА ОДНОГО, А ПОПАЛАСЬ ДРУГАЯ

Только за время руководства Ольги Остапенко, в суд было направлено более 1450 уголовных дел по разным статьям. Есть «вечные» статьи. Например, повторная пьяная езда — это всегда пугает и за жизнь самого водителя, и всех участников дорожного движения, которые могли оказаться у него на пути.

Даже у опытных дознавателей сердце кровью обливается, когда приходится сталкиваться с историями, когда родители забывают о своих обязанностях, а дети растут как сорняк. Были случаи, когда ребенок с кучей болезней с рождения не получал положенного лечения, потому что маме «некогда» между пьяными посиделками было дойти до врача, а папы и сожители не жалели детям тумаков для «профилактики». Еще страшнее было опрашивать детей: нелюдимых, не знающих ничего кроме жестокости.

Не обходилось и без попыток ухаживаний, когда подозреваемый пытался вручить букет цветов, а в тот же вечер на стол попадало заявление от владельца цветочного магазина о краже.

Ну и без настоящих головоломок не обходится. Как-то поступило сразу восемь заявлений от владельцев дорогих машин, которые жили в новом доме. У всех от капота до багажника — глубокая царапина, будто шилом ее сделали с сильным нажимом.

- Мы сначала отрабатывали версию, что это сделал мужчина. Свидетели видели, как один там крутился, но оказалось, он не причем, - рассказывает начальник отдела.

А когда установили камеру под одной из машин, узнали, что это пенсионерка — божий одуванчик.

- Когда допросили, узнали, что каждое утро в 5.40 она выходила из дома, чтобы ехать в Ростов и сидеть с маленьким внуком, пока его родители на работе, - вспоминает Ольга Остапенко. - А шилом царапала те машины, которые стояли на проходе.

Всех любопытных историй дознаватели сразу и не вспомнят — слишком много их было за время работы. Но теперь читатели «КП — Ростов-на-Дону» знают, что в Батайске с этой непростой работой выполняют четыре прекрасных профессионала.