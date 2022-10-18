Выбивают двери, кричат песни «Басты» и спят на шезлонгах: ростовская горничная рассказала, как наши туристы покоряют берег Краснодарского края

Девушка рассказала, как получить 3 тысячи чаевых за генеральную уборку. Фото: Евгения ГУСЕВА

Согласитесь, что может быть лучше долгожданного отпуска. Момент, который с таким придыханием ждет почти каждый работник. Чего только стоит удовольствие - прыгнуть с разбега в объятия мягкой кровати, укутаться в хрустящее одеяло и не думать ни о чем кроме обеда. Но мало кто задумывается, что за всем эти уютом стоит тяжкая работа горничных. Порой феям чистоты приходиться не только убирать, но и решать конфликтные ситуации с особо буйными постояльцами.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с ростовчанкой, которая этим летом устроилась горничной в один из отелей Краснодарского края и трудится там по сей день.

И ЗАРПЛАТА, И ЗАГАР

- Если честно, сорваться в Краснодарский край на заработки было самым спонтанным решением в жизни, - начала свой рассказ девушка. - Моя двоюродная бабушка работает в анапском отеле вот уже четыре года. Как-то раз она позвонила маме с вопросом: мол, а нашей Верочке работа не нужна? Так и так, будет горничной, оплата достойная, еще и полный пансион на берегу моря. Ну мы подумали: а почему бы и нет? Тем более, что такая возможность выпадает один раз. Из приятных бонусов - не только зарплата, но еще и ровный загар.

В один прекрасный день бабушка, которая сама трудится в кубанской гостинице 4 года, спросила, а почему внучка до сих пор не зарабатывает также. Фото: Евгения ГУСЕВА

Правда, чтобы заполучить долгожданную «конфету», нужно было еще изрядно попотеть. Сначала бегала в поисках санкнижки, потом - за врачами, чтобы те поставили печать, и в конце квеста финальное задание - купить билет любой ценой. Но сделать это в пик сезона оказалось не так уж легко. К тому моменту даже грустные боковушки возле туалета и те смели. И, как результат, пригласили - в июне, а уехать смогла только через месяц.

В целом, если привыкнуть, работа не такая уж и сложная. Тяжко было разве что в первые дни. Дальше - запоминаешь хитрые лайфхаки - и вперед.

О ЩЕДРЫХ ПОСТОЯЛЬЦАХ

- Всего в отеле премиум-сегмента существует три типа уборки. Например, текущая — это когда надо просто протереть пыль, сантехнику, заменить полотенца, мусорное ведро и все. Вторая - банальная смена белья, по правилам происходит раз в пять дней. Ну, и наконец, царица энергозатрат - генеральная, проводится только перед заездом новых гостей. По словам ростовчанки, за смену с 8:00 до 20:00 каждая горничная должна убрать 15 номеров, из которых две - генеральные, четыре - сменные и девять - текущих.

- Как сейчас помню, в самом начале стажировки администратор наказала подготовить аж 20 номером «под заезд». После такого испытания мне уже было вообще ничего не страшно, - делится горничная из Ростова. - Буквально через неделю я могла выполнить весь этот минимум к трем часам дня. Но, заметив это, наша "старшая" предложила взять дополнительные часы в соседних корпусах. Для себя решила - лишние деньги на дороге не валяются, тем более что могу получать с номера от 150 до 500 рублей, и это поверх ставки 1800 в сутки. Итого смена выходит максимум 2500 рублей. А, если найти подход к гостям, есть шанс урвать еще и щедрые чаевые.

Текущую уборку девушка уже с закрытыми глазами проведет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Была у нас как-то одна дама, которую весь персонал боялся, как огня. Такая она - злая, придирчивая. Я пару раз ей улыбнулась, сделала то, что она просила, и вуаля - щедрая постоялица после каждой крупной уборки стала оставлять "на чай" по три тысячи рублей.

С СОСТОЯТЕЛЬНЫМИ - СЛОЖНЕЕ

- Конечно, сейчас о таких цифрах и мечтать не приходится: все обеспеченные любители ровного загара разъехались по офисам, работы стало мало, да и график пришлось разгрузить.

Как уверяет ростовчанка, контингент в пансионате довольно разный, причем меняется он в зависимости от сезона.

– В самый пик недельная путевка варьируется от 150 до 200 тысяч рублей, - рассказывает собеседница. - Понятное дело, что такое удовольствие могут позволить себе только очень состоятельные люди. Вот с ними-то найти контакт сложнее всего. Зато, чем ближе осень - тем дешевле туры. Причем ценник начинает падать уже с сентября. В октябре тот же пакет «все включено» можно купить всего за 40 тысяч рублей.

Смену белья в гостинице проводят раз в пять дней. Фото: Евгения ГУСЕВА

Такие выгодные предложения идеально подходят людям среднего достатка. И, к слову, у таких и требований к персоналу гораздо меньше. Порой, заходишь в номер убрать, а они говорят, что пока все чисто. Мол, зачем вы себя будете перетруждать. Эх, всегда бы работа горничной была такой сказочной!

И теперь дни пролетают так незаметно, что ненароком стала задумываться, чем же таким себя занять. К счастью, на территории есть полный пакет разных радостей. Тут и бесплатное жилье, и трехразовое питание, и богатая территория в подарок.

Кстати, для персонала в отеле стоят отдельные корпуса, они чем-то напоминают веселую общагу. Огромный коридор из комнат, в каждой - кондиционер, шкаф, раковина и три соседа в придачу. Душ, правда, на этаже. Но уже через месяц без стеснения спокойно ходишь по коридору в полотенцах.

После 20 генеральных уборок за смену нашей героине уже ничего не страшно. Фото: Евгения ГУСЕВА

САМЦЫ, ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ «ПРОСЕККО» И ГРЯЗНУЛИ

- Между персоналом все чаще стала ходить шутка: мол, горничные сродни детектива, по комнате постояльца без проблем определят, что это за человек, - смеется девушка. – Вместе с коллегами даже поделили народ по группам. Вышли три самых ярких. Первая - "самочки", они приезжают за модными кадрами с бокалом просекко, и, как бонус, симпатичными холостяками. Номер таких, будто бы кричит: «я в активном поиске». Уже на входе вас сносит удушающий запах ванили, а по сторонам, словно объекты современного искусства, валяются купальники и средства для загара.

Вторые, эдакие «свободные самцы». Их почему-то принято считать ужасными неряхами. Но я ответственно заявляю, что это не так. В номерах их почти не бывает. А после шумной вечеринки они ночуют либо на шезлонге, либо проводят время у любительниц просекко.

В высокий туристический сезон попадаются самые капризные клиенты. Фото: Евгения ГУСЕВА

И зафиналивают рейтинг "жуткие грязнули". Этот титул, по праву, завоевали в нашем рейтинге семейные парочки с детьми. Ощущение, что во время отпуска взрослые дяди и тети превращаются в пубертатных подростков. С одной стороны, могу их понять, ведь почти целый год нужно строить из себя ответственных родителей, а тут - полная свобода, еще и посуду мыть не надо, такая вот она - «свобода попугаям».

«ГДЕ МОЙ ВИД НА ГРЕЧИШНУЮ БЕСЕДКУ?»

- В целом, наш отель – это больше семейная история, - уверяет ростовчанка. – На территории много зон с аниматорами, бассейнами, игровыми площадками и прочими радостями. Все пары достаточно адекватные, но даже в такую тихую гавань время от времени заплывают бешеные караси. Есть даже отдельная каста гостей, с приездом которым понимаешь, спокойствие теперь будет только сниться.

Отель, где я работаю, является сетевым. И на территории Краснодарского края есть несколько подобных точек. По рассказам старожил, в одну из таких вот уже третий год приезжает «пить-кутить» некий Анатолий, персонал прозвал его «Толя – греча».

За смену удается заработать до 2500 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К общему несчастью, в этом году купить путевку в привычный пансион у гражданина не вышло. За неимением вариантов выбрал здешнюю локацию, тогда-то и поняла, что «греча» — это не просто забавная кликуха, а диагноз.

В первое путешествие Анатолия заселили в определенный номер, окна которого выходили на цветение кипариса и гречишника. У нас же Толика определили в совсем другую часть корпуса, потому что в пик сезона других вариантов просто не было. Но «гречу» просто так не взять, он - калач тертый, знает цену своим желаниям. Увидев, что дело плохо, гражданин не растерялся: собрав чемоданчик, пошел отвоевывать любимые апартаменты. С уверенным лицом заявился к отдыхающим и прямо с порога спросил: мол, когда вы уже съедете, я хочу жить с видом на гречишную беседку. Так, Анатолий доставал бедных гостей на протяжении трех дней, и тем пришлось сдаться.

ОРУТ БАСТУ И ВЫБИВАЮТ ДВЕРИ

- Но это еще не все приключения: порой «сбой» дают даже некогда тихие граждане, - с улыбкой произносит Вера. – Как-то заселилась молодая пара, весь отдых были душа в душу - тихие, спокойные, ну прямо как семья из рекламы стоматологических услуг. Но все изменилось одним прекрасным вечером.

Осенью работать стало полегче - есть время, чтобы отдохнуть. Фото: Евгения ГУСЕВА

Семейная пара отправилась к бару, чтобы приятно провести время, но муженька внезапно превысил лимит «градуса». Буквально за час алкогольные нейрончики превратили приятного постояльца в киношного грубияна орущего тексты песен «Басты», причем наизусть и очень громко.

В тот момент едва ли не вся Анапа узнала, что такое неповторимый южный «мьюзик», и почему так важно поднимать бокалы, когда братаны говорят крамольное «за ростовскую братву». Поняв, что такой концерт едва ли по душе отдыхающим, жена стала успокаивать буйного «артиста», но он не унимался. Началась громкая ссора. А спустя время любитель речитативов виновато полз в свой номер. Однако, видимо, карточку так и не нашел, приняв решение выбить дверь. Смотрели потом по камерам на этого любителя кунг-фу, как у него это получилось с первого раза.

«ПРОПАЛИ УКРАШЕНИЯ»

- Веселого, конечно, много, но поучительные моменты тоже случались, - с грустью рассказывает собеседница. – Эта история случилась в первые же недели работы. Отпахав свое, наконец-то, взяла долгожданный выходной, чтобы отправиться на встречу приключениям, в Абрау Дюрсо. Уже на месте поняла, что в тех краях не то, что интернет, даже обычная связь с трудом работает. Ну, ничего - отдохнула от людей, погуляла, искупалась и обратно. Еще подумала: за три часа ничего критичного не должно произойти, но как сильно я ошибалась.

Беру телефон, а там миллион пропущенных от коменданта, еще столько же от начальницы и службы безопасности. Ситуация - «обнять и плакать». Даже не сразу поняла, кому же из них первому позвонить?

За день каждая горничная должна убрать 15 номеров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решила начать с коменданта, та заявила, что нужно срочно вернуться в отель, с такой же репликой выступили и другие «обрывающие трубки». Как истинный истерик по дороге обратно стала представлять: как мог случайно загореться оставленный утюжок, вот уже и пламя перебрасывается на комнату, оттуда - в коридор. С каждой минутой моя фантазия была буквально в шаге от премии за лучший драматический сюжет. Но на деле все оказалось куда прозаичнее.

Добравшись на место, я узнала, что гости одного из номеров пожаловались, что у них пропали украшения - а последний, кто у них убирал, была именно я. Начальник службы безопасности настоятельно рекомендовал поискать пропажу. Но, как можно найти то, чего даже в глаза не видел? Уверенно говорю им: вызывайте полицию, вешайте детектор, ко всему готова только бы доказать правду. По итогу, через два дня гости уехали домой, а еще через время позвонили, сказав, что все украшения были дома.

Обидно, что в такой ситуации передо мной почти никто так и не извинился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник официантки: «Мешаем омлет голыми руками, доедаем объедки со стола и прячем еду в цветах»

Ростовчанка трудилась летом на курортах Краснодарского края и рассказала об изнанке работы в столовых морских городов (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Исповедь горничной: «За десять минут до вашего прихода в номере занимались сексом. Но вы об этом не догадаетесь!»

"КП" выяснила, как в гостиницах развлекаются сотрудники, что воруют и думают о постояльцах (подробнее)