Индексация пенсий в Ростовской области в январе 2023: кому положена, на сколько повысится

Индексация коснется и тех, кто в 2023 году только выйдет на пенсию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Индексация пенсий в Ростовской области в январе 2023 коснется 907 тысяч неработающих пенсионеров. Пенсия должна вырасти на 4,8 процента. Об этом сообщает отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Ростовской области. Рассказываем подробно, какой ждать прибавки к пенсии.

БОЛЬШЕ НА 901 РУБЛЬ

Уточняется, что в результате индексации на 4,8 процента страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличились в среднем на 901 рубль.

- Стоимость одного пенисионного коэффициента с января повысилась с 118 рубля 10 копеерк до 123 рублей 77 копеек, а размер фиксированной выплаты в составе страховой пенсии — с 7220 рублей 74 копеек до 7567 рублей 33 копеек, - рассказали в ведомстве.

КАК ПОСЧИТАТЬ ПРИБАВКУ

В донском регионе индексация коснулась 907,1 тысячи неработающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию.

- Прибавка к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна в зависимости от размера получаемой пенсии, - подчеркивают в фонде. - Чем выше стаж, заработок, страховые взросы, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, тем больше будет размер страховой пенсии и, соответственно, сумма прибавки после индексации тоже будет выше.

Как точно высчитать, насколько увеличится страховая пенсия неработающего пенсионера? Нужно размер получаемой пенсии умножить на 1,048 — это и будет сумма, увеличенная на 4,8 процента.

ЕСЛИ НА ПЕНСИЮ — В ЭТОМ ГОДУ

Отдельно в отделении Фонда пенсионного и социального страхования по региону отвечают на вопросы тех, кому на заслуженный отдых выходить в текущем году. Выплаты пенсионерам, которые в течение 2023 года завершат работу, также будут повышены на все прошедшие за период работы индексации. Важно: индексация выплаты произойдет на второй месяц после увольнения, а не сразу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области выплаты для неработающих пенсионеров проиндексировали на 4,8%

Прибавка у каждого человека зависит от стажа и страховых взносов (подробнее)