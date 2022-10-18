Игнатьева Анна Константиновна: «Каждый пациент особенно ценен и дорог»

Фото: из архива Анны Игнатьевой
Игнатьева Анна Константиновна – врач-стоматолог стоматологической «Клиники доктора Шувалова» в г. Ростове-на-Дону. В профессии более 18 лет. Специализируется на лечении зубов детей и взрослых.
Анна Константиновна окончила Самарский государственный медицинский университет по специальности «Стоматология» в 2011 году. Прошла интернатуру по специальности «Стоматолог общей практики» в 2012 году. Регулярно принимает участие в различных семинарах и учебных программах.
- Анна Константинова, что для Вас медицина?
- Главное - это помощь, в которой нуждается каждый пациент, который ко мне обратился.
- Почему Вы стали врачом?
- Стоматологом я хотела стать с детства.
- Самый запоминающийся случай в Вашей практике?
- Каждый случай уникален и запоминается каждый раз по-новому.
- Самый частый вопрос от пациентов?
- Обычно спрашивают о том, какая зубная паста лучше. И еще просят научить правильно чистить зубы.
- Что хотели бы сказать пациентам, которые к Вам не пришли?
- Посоветовала бы лучше ухаживать за полостью рта.
- Кто Ваш пациент?
- Каждый пациент особенно ценен и дорог.
- Как Вы проводите свободное время?
- Я в Ростове живу только 3-й год, поэтому для меня здесь много незнакомых мест. Мы с семьей любим выезжать и гулять по знаменитым местам Ростовской области. Особенно мы любим посещать святые места, храмы, источники, поскольку семья у нас религиозная. И самая моя любимая книга – это Библия.
- Какие бы три желания загадали золотой рыбке?
- Чтобы все были здоровы, чтобы не было войны и чтобы все жили в достатке.
Ваше любимое утверждение
- Что не делается - все к лучшему.
Как записаться на прием к доктору:
По телефону: 8-961-936-54-93
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