Игнатьева Анна Константиновна: «Каждый пациент особенно ценен и дорог»

Фото: из архива Анны Игнатьевой

Игнатьева Анна Константиновна – врач-стоматолог стоматологической «Клиники доктора Шувалова» в г. Ростове-на-Дону. В профессии более 18 лет. Специализируется на лечении зубов детей и взрослых.

Анна Константиновна окончила Самарский государственный медицинский университет по специальности «Стоматология» в 2011 году. Прошла интернатуру по специальности «Стоматолог общей практики» в 2012 году. Регулярно принимает участие в различных семинарах и учебных программах.

- Анна Константинова, что для Вас медицина?

- Главное - это помощь, в которой нуждается каждый пациент, который ко мне обратился.

- Почему Вы стали врачом?

- Стоматологом я хотела стать с детства.

- Самый запоминающийся случай в Вашей практике?

- Каждый случай уникален и запоминается каждый раз по-новому.

- Самый частый вопрос от пациентов?

- Обычно спрашивают о том, какая зубная паста лучше. И еще просят научить правильно чистить зубы.

- Что хотели бы сказать пациентам, которые к Вам не пришли?

- Посоветовала бы лучше ухаживать за полостью рта.

- Кто Ваш пациент?

- Каждый пациент особенно ценен и дорог.

- Как Вы проводите свободное время?

- Я в Ростове живу только 3-й год, поэтому для меня здесь много незнакомых мест. Мы с семьей любим выезжать и гулять по знаменитым местам Ростовской области. Особенно мы любим посещать святые места, храмы, источники, поскольку семья у нас религиозная. И самая моя любимая книга – это Библия.

- Какие бы три желания загадали золотой рыбке?

- Чтобы все были здоровы, чтобы не было войны и чтобы все жили в достатке.

Ваше любимое утверждение

- Что не делается - все к лучшему.

Как записаться на прием к доктору:

По телефону: 8-961-936-54-93