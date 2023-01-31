Донские инноваторы прорабатывают свои идеи с лучшими наставниками в рамках проекта «Региональный инновационный акселератор»

Фото: АНО ФИРОН

Проект «Региональный инновационный акселератор» от АНО «ФИРОН» , регионального оператора фонда «Сколково» в Ростовской области, стартовал в сентябре 2022 года и привлек к участию более 80 инноваторов региона. Участники уже прошли этап обучения в образовательной программе акселератора, а также этапы экспертизы собственных проектов и трекинга с действующими предпринимателями.

Участники образовательной программы, которые прошли курс «Управление инновационными проектами» с кураторской поддержкой, поделились своими впечатлениями.

Надежда Корсунова, проект «Прогнозная модель оттока корпоративного клиента коммерческого банка»:

«Получила много полезной информации по развитию идеи своего стартап-проекта! Отдельное спасибо за библиотеку знаний, в которой содержится много интересной и познавательной литературы по развитию и продвижению стартап-проекта».

Фото: АНО ФИРОН

Анастасия Ахвердян, проект «Гамма-зонд для мелких домашних животных»:

«Понравились все спикеры, рассказывали очень понятно и интересно. Завтра назначена защита проекта, по максимуму буду вспоминать все советы!»

Фото: АНО ФИРОН

Александр Постовой, проект «Разработка состава пенобетона для 3D-печати»:

«Данный курс мне очень понравился по многим причинам, одними из них являются: логический порядок подачи, насыщенность лекций полезным и интересным материалом, в ходе лекций прорабатывается большая часть вопросов, которые возникают у новичков, столкнувшихся с необходимостью коммерциализации проекта.»

Участники, прошедшие экспертизу и трекинг, поделились своим мнением о важности поддержки трекеров, ценности трекинга для начинающих инноваторов и перспективных отраслях для развития стартапа в 2023 году.

Фото: АНО ФИРОН

Илья Барышев, проект «Специализированный аппаратно-программный кассовый комплекс «Умная тележка»:

«Когда вы создаете стартап или разрабатываете сложный инновационный продукт, тяжело опираться только на общий анализ рынка и свое субъективное представление о проекте, зато легко упустить важные идеи, сбиться с курса и промахнуться с описанием ценностного предложения. Чтобы ориентироваться в настолько неопределенной среде, необходимо собирать для себя обратную связь от опытных людей, которые могут посмотреть на проект со стороны. Наша команда пришла в акселератор как раз для этого. Мы расставили приоритеты и поняли, что нам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы в первую очередь взаимодействовать с заинтересованными людьми, а не вторичными источниками.

Мы разрабатываем умные тележки для ритейла. Основная проблема, на решении которой мы специализируемся, это загруженность касс. В первую очередь мы ставим целью разработку решения, которое сможет хотя бы частично решить эту проблему. Идея пришла абсолютно спонтанно, когда мы увидели запрос на данный продукт. Сейчас мы сосредоточены на проектировании продукта, тестировании гипотез относительно востребованности рынком, удобства его использования, экономической эффективности и рентабельности.»

Фото: АНО ФИРОН

Кочергин Алексей, проект «Система контроля высева семян нового поколения»:

«Я считаю, что экспертиза для любого проекта крайне необходима, так как позволяет узнать взвешенное мнение о своем продукте и определиться с дальнейшим направлением развития проекта. Поддержка трекеров и экспертов способна оказывать серьезное влияние на дальнейшее развитие проекта, их мнение и опыт способны открыть новые возможности для реализации стартапа. На сегодняшний день, наиболее перспективными являются отрасли, связанные с электроникой, автоматикой и робототехникой. Однако, очень недооцененным и перспективным является сельское хозяйство и его совершенствование.»

Шатохина Юлия, проект «Разработка веб-сервиса для создания редактируемой финансовой модели бизнеса «План-факт» на основе многовариативных данных»:

«Внешняя экспертиза — это еще один взгляд на идею, степень ее проработанности, сильные и слабые стороны. Советы трекеров в Региональном инновационном акселераторе позволили по-новому посмотреть на знакомые инструменты и пересмотреть мои собственные продукты. На мой взгляд, в 2023 году будут актуальны: с одной стороны стартапы, позволяющие подчеркнуть нашу индивидуальность, с другой – стартапы, направленные на быстрое обучение и получение необходимых skills здесь и сейчас, а также на автоматизацию простых бытовых и рабочих процессов.»

«Региональный инновационный акселератор» реализуется при поддержке АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области», благодаря чему донские инноваторы проходят бесплатное обучение управлению инновационными проектами и работают с лучшими наставниками и трекерами сферы инноваций.

Организатор акселератора, АНО «ФИРОН» , имеет за плечами многолетний успешный опыт работы со стартапами: запуск более 1000 стартапов с 2016 года, более 160 млн. рублей, привлеченных в донские инновационные проекты, статус регионального оператора фонда «Сколково» в Ростовской области.

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