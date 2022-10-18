Шувалов Олег Александрович: «Важно не устранять проблемы с зубами, а сделать все, чтобы их предотвратить»

Фото: из архива Олега Шувалова

Шувалов Олег Александрович - главный врач «Клиники доктора Шувалова», детский стоматолог, врач высшей категории. В детской стоматологии начал работать в 2000 году. За 11 лет работы в городской поликлинике доктор получил огромный багаж знаний и опыта. В 2011 году Олег Александрович решил открыть свою первую клинику для детей и взрослых. Как руководитель и главный врач стоматологии он делает все для того, чтобы клиника процветала, а ее пациенты всегда чувствовали себя комфортно и безопасно.

Шувалов Олег Александрович окончил Ростовский государственный медицинский университет в 2000 году. Также он прошел обучение на курсах и семинарах по программам «Научно доказанная 3D (трехмерная) обтрубация в эндотоническом лечении», «Техника многопетлевой дуги (meaw), коррекция открытого прикуса», «Брекет-система Damon - первые шаги к успешному лечению. Диагностика, планирование, выбор прописи, позиционирование» и многим другим.

Олег Шувалов принимал участие в Первом глобальном эстетическом конгрессе для ортопедов и зубных техников в 2015 году и в Первом международном стоматологическом конгрессе Dentsplay Sirona World СНГ 2017, различных международных конференциях и симпозиумах.

В рамках проекта «Клиника года – 2022» Олег Александрович ответил на несколько вопросов.

Олег Александрович, расскажите – почему Вы стали детским стоматологом?

- К этой профессии я шел длинным путем. Родители отправили меня учиться на зубного техника, но я быстро понял, что это не мое, в этой специальности нет общения с людьми. Поэтому я решил выучиться на врача.

Мне моя работа в радость. Доброта, искренний позитив и улыбки детей поднимают настроение и дарят огромный заряд энергии. Когда юный пациент говорит, что хочет быть похожим на меня и уже мечтает стать стоматологом, я понимаю, что я на своем месте.

Что для Вас самое важное в работе?

- Главная наша задача – сделать так, чтобы люди приходили не устранять проблемы, а предотвращать их. Немногие знают, но проблемы полости рта, в том числе неправильный прикус, влияют на очень многие процессы в организме. Лучше, чтобы проблем с зубами было как можно меньше. Мы стараемся учить детей правильно ухаживать за своими зубами и деснами. Мы реализуем специальные образовательные программы, выступаем в школах и детских садах с лекциями, пытаемся донести до детей и их родителей, как важно учиться правильной гигиене полости рта.

Что бы Вы сказали пациентам, которые к Вам не пришли?

- Профилактический осмотр у стоматолога нужно проходить регулярно. Также нужно осматриваться у гигиениста. И по возможности нужно проверить и исправить прикус. Важно не устранять проблемы с зубами, а сделать все, чтобы их предотвратить.

Где Вы предпочитаете отдыхать?

- Я очень люблю горы. Поход в горы с палаткой – хорошая возможность перезагрузиться, отдохнуть от шумных компаний и городской суеты. Только природа, воздух и ты. Всего за несколько дней можно стать совершенно другим человеком. Если повезет, и в горах не будет связи, то отдых действительно получится уникальный.

Занимаетесь ли Вы спортом, и какие виды активности предпочитаете?

- Спортом я занимаюсь много. Люблю футбол, пробежки, велосипед. Практикую закаливание. Особенно мне нравится нырять в родник после долгой пробежки. Это очень бодрит и наполняет энергией на весь день. Есть у меня и более интересные задумки – хотел бы прыгнуть с парашютом и принять участие в соревнованиях Ironman.

Ваша любимая книга?

- Люблю перечитывать «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Это очень мотивирующая книга с сильной энергетикой. Ее можно назвать книгой вне времени. Рекомендую изучить ее каждому человеку.

Чем Вы больше всего гордитесь?

- Я очень горжусь своей клиникой, в которой удалось реализовать все мои задумки о высоком уровне сервиса. И, конечно, я горжусь своей семьей, моими детьми. Они не пошли по моим стопам. Старший сын – художник, творческий человек. Младший с 3 лет увлекается футболом и занимает призовые места. Но я всегда очень рад за них.

Ваш девиз по жизни?

- Нет ничего невозможного!

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