В Азовском районе открыли парк отдыха «Рыбацкий берег»

Теперь жители села смогут приятно проводить время в местном парке. Фото: правительство Ростовской области

В селе Кагальник открыли парк отдыха «Рыбацкий берег». В праздничном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова и глава администрации Азовского района Александр Палатный.

Благоустройство территории проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 2021 года. Работы проходили в два этапа. Вначале подрядчики проложили пешеходные дорожки и провели освещение улиц. После занялись установкой лавочек и малых архитектурных форм. Также были обустроены детские и спортивные площадки для активного отдыха местных жителей. Последним этапом стало озеленение территории.

– Я уверена, что парк станет любимым местом отдыха для жителей села и гостей поселения. Азовский район преображается на глазах во многом благодаря неравнодушным людям, которые здесь живут, – рассказала Лилия Федотова. – От лица главы региона Василия Юрьевича Голубева я поздравляю вас с этим долгожданным событием – открытием парка. Мы продолжим поддерживать инициативы граждан, направленные на обустройство нашего общего дома – Ростовской области.

После торжественного открытия парка прошла церемония награждения. По случаю 85-летия со дня основания Ростовской области и за большой вклад в социально-экономическое развитие региона пятеро азовчан получили губернаторские награды. Им вручили знаки «За безупречную службу», «За милосердие и благотворительность», а также почетную грамоту и благодарственные письма. Также заведующей Кагальницкой врачебной амбулатории вручили ключи и документ от нового автомобиля скорой медицинской помощи.

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