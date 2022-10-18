О бабушках-информаторах и жертвах мужей-тиранов рассказал лучший участковый Ростовской области

Александр Железко работает в полиции больше 15 лет. Фото: из личного архива героя публикации

Александр Железко из станицы Вешенской Шолоховского района Ростовской области с детства мечтал работать в полиции. Говорит, что когда-то давно восхищался образом местного участкового. После учебы в школе и институте пришел на собеседование в райотдел и рассказал о своей детской мечте.

«БАБУШКИ ВСЕГДА ВСЕ ЗНАЮТ»

- Это было в 2006 году. Меня взяли работать в милицию, на тот момент было еще такое название. С тех пор так и служу в станице, - рассказывает 38-летний Александр Железко.

На участке, который закреплен за полицейским, проживает чуть больше двух тысяч человек.

Майор знает многих из них. По словам участкового, ему приходится быть и инспектором по делам несовершеннолетних, и криминалистом, и дознавателем. А еще – детским и семейным психологом. Все зависит от того, с какой заявкой обращаются к нему местные жители.

- Вот на днях, поздно вечером, позвонила бабушка и сказала, что соседи хотят поджечь ее дом. Я поехал к ней, а оказалось, что с улицы просто потянуло запахом дыма. Но пенсионерка интерпретировала это по-своему. Дело в том, что у нее бывают ссоры с соседями, и иногда доходит до звонков в полицию, - поясняет Александр.

А вообще, признается участковый, почти половина всех звонков поступает именно от пенсионеров. При этом шутки о том, что бабушки у подъездов – это, своего рода камеры наблюдения, вовсе не шутки.

- Да-да, бабушки всегда все знают о соседях. Если, допустим, в доме поселился квартирант, звонят мне и говорят о подозрительной личности, поэтому спасибо им за бдительность, - поясняет майор.

КАК ЦЫГАНЕ КАСТРЮЛИ ПРОДАВАЛИ

Кстати, именно станичные бабушки помогли пару лет назад задержать банду мошенников.

- К нам в район приехали цыгане. Они купили по-дешевке посуду, в районе тысячи рублей за кастрюлю, а потом пошли по домам пенсионеров и пытались продать им посуду в десять раз дороже. Бдительные пенсионерки позвонили в полицию, оперативники приняли меры, сэкономив тем самым деньги доверчивых пожилых людей, - продолжает мужчина.

А еще майор сокрушается по поводу того, что именно пожилые люди становятся жертвами обманщиков.

По словам участкового, пенсионерки знают почти все о своих соседях. Фото: из личного архива героя публикации

ЗНАЕТ АДРЕСА ВСЕХ ДЕБОШИРОВ НА УЧАСТКЕ

Львиная доля заявок, которая поступает Александру, касается и семейных скандалов.

- Часто, перебрав с алкоголем, муж начинает бить супругу. Когда мне из дежурки передают информацию о поступившем сообщении и называют адрес, я уже примерно понимаю, с чем столкнусь, приехав на вызов. Как правило, такие ситуации в семьях часто повторяются, - рассказывает участковый.

В свою очередь, майор полиции, который воспитывает дочерей возрастом семь и 11 лет, всегда пытается достучаться до супругов, которым никак не удается жить в мире и согласии.

- Я им объясняю, что их ссоры – это, прежде всего, травма для детей. Что потом, во взрослой жизни, не известно, как аукнутся родительские скандалы. Так что приходится частенько выступать, своего рода, и семейным психологом, - поясняет полицейский.

И если до кого-то удается достучаться, майор считает это настоящей победой.

- Но, к сожалению, так бывает не всегда. Помню, был случай: гражданский муж до полусмерти избил жену. Ее тогда врачи вытащили буквально с того света. На мужчину завели дело за побои и посадили в тюрьму. А жена, оправившись от травм, простила его и дождалась освобождения, - говорит майор полиции. – Сейчас пара вместе, пока что никаких тревожных звоночков не поступало. Дай Бог, чтобы так и было дальше.

Полицейский говорит, что вызов может поступить в любое время суток. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО

ПОДРОСТКИ ПОШЛИ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЗ-ЗА СЛАДОСТЕЙ

Еще одна зона ответственности участкового – это трудные подростки.

Майор вспоминает, что однажды на его участке со склада украли несколько ящиков с конфетами. Стали разбираться и оказалось, что в помещение пробрались трое подростков. Они-то и украли сладости.

- Конфеты поделили между собой поровну и спрятали дома в укромных местах. Когда кража была раскрыта, я поговорил с мальчишками. Их поставили на профилактический учет. Конечно, в тюрьму их сажать никто не стал. Больше ребята проступков не совершали, и это – главное! – продолжает собеседник.

Бывало, что участковом приходилось объяснять детям, почему алкоголь – это зло.

- Если в семье пьют родители, то и подростки могут начать употреблять алкоголь. Бывало, даже 12-летние мальчишки пробовали спиртное, но это – единичные случаи, - говорит Александр.

«МЫ ИДЕМ ВЕРНЫМ ПУТЕМ»

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, на Дону завершился второй этап всероссийского конкурс «Народный участковый-2022». По результатам онлайн голосования победителем отборочного тура стал Александр Железко. Именно за него проголосовало больше всего жителей региона. Теперь станичный участковый поборется за звание лучшего участкового страны.

По словам Александра, для него выход на федеральный уровень, это, прежде всего, про доверие.

- Значит, люди доверяют и мне, и коллегам из моего отдела. Значит, мы идем верным путем. Спасибо большое всем, кто за меня голосовал, - улыбнулся майор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участковый из Ростовской области вышел в финал общероссийского конкурса «Народный участковый»

На звание лучшего из лучших претендует майор полиции с Верхнего Дона (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сериал «Ростов»: эксперт рассказал, где правда и вымысел в истории о банде Котелка

«КП» пообщалась с журналистом Сергеем Кисиным - одним из авторов сюжета 16-серийного сериала «Ростов» (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростовской области полицейский спас мальчиков, которые провалились под лед

Все произошло в Зимовниковском районе на реке Большая Куберле (подробнее)