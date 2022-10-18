«Отправляясь на адрес, не знаешь, что тебя ждет»: победитель народного конкурса судебных приставов рассказал о своей работе и нелюбви должников

Риск в работе совсем не пугает пристава. Фото: Ольга ГОПАЛО

Целый месяц читатели «КП — Ростов-на-Дону» голосовали в народном конкурсе «Пристав Дона — на страже закона». И в середине октября стало известно имя победителя.

Им стал судебный пристав Железнодорожного районного отделения судебных приставов Ростова-на-Дону главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области Владимир Яковенко. За него отдали свои голоса, нажав на «сердечко» на нашем сайте, почти семь тысяч человек. Сегодня единственный Заслуженный судебный пристав в Ростовской области, а еще меткий снайпер - в студии радио «Комсомольская правда».

"ГОЛОСОВАЛИ ДРУЗЬЯ И БЫВШИЕ СОСЛУЖИВЦЫ"

- Мы с вами понимаем, что о хороших примерах надо говорить во всеуслышание, но мужчины часто стесняются заявлять о себе. Как решились участвовать?

- Меня попросило наше уважаемое главное управление поучаствовать в конкурсе, - лаконично отвечает наш гость.

- С самого начала были лидером голосования. Вряд ли все семь тысяч человек — это ваши родственники и друзья...

- Это бывшие сослуживцы, которые сейчас служат в Чечне, в Дагестане. Отряд специального назначения «Скиф», в котором я служил. Плюс транспортный ОМОН, областной ОМОН, СОБР, Железнодорожный районный суд, и, конечно, главное управление ФССП - они все за меня голосовали. И те, кто сейчас находится в районе СВО, - там у меня находятся друзья, которые тоже за меня голосовали.

"НОРМАТИВЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫМИ"

- Как вы пришли на службу?

- В 1999 году после того как закончился контракт. Я пришел в службу судебных приставов и попал в группу специального назначения при управлении главного управления юстиции - сейчас ФССП. И проработал в группе специального назначения по 2018 год.

Владимир в качестве приза получил пригласительный билет на семейный отдых в парке "Станция Морская". Фото: Кристина Круговых

- Запоминающийся случай из практики можете рассказать?

- Наверное, самой запоминающейся стала сдача нормативов, когда мы бегали и прыгали, чтобы нас сюда приняли. Тогда были очень серьезные требования, и если ты чего-то не знаешь — плохо стреляешь, плохо подготовлен, то тебя могли не взять. Нормативы были очень серьезными.

"ИХ НАДО ПРОСТО ИСКАТЬ"

- Полиция, пожарные — все эти ведомства на слуху. А про приставов не сразу обыватель вспоминает. Как вы объясняете молодым ребятам, которые у вас спрашивают, либо новым знакомым, что без этой службы никак не обойтись?

- Мы делаем большую работу, потому что мы возвращаем долги, - это раз. Во-вторых, мы забираем алименты, которые не платят люди, - это все возвращается детям, а дети — это наше будущее. Есть неплательщики, которые не платят по 10-15 лет и находятся в розыске. Их надо просто искать.

- А что больше всего нравится в вашей работе?

- То, что она каждый день может быть разной. Это разные судебные заседания, это взаимодействие с конвойными подразделениями, с полицией по розыску. Каждый раз, отправляясь на адрес, ты не знаешь, что там тебя ждет.

- Вот вы говорите «раньше». А какая молодежь приходит на смену сейчас?

- Люди приходят разные. Есть с хорошей физической подготовкой. Если нет, но они с высшим образованием и хорошо разбираются в документах. В принципе, друг друга дополняют, и это очень хорошо.

"ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ"

- Что бы хотели посоветовать вашей молодой смене?

- Занимайтесь спортом, потому что это очень важно для судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, ведь они отвечают, в том числе, за безопасность судей во время судебных процессов. И большого терпения — это основное. Потому что нашу службу очень многие недолюбливают. По-большому счету это так. Хотя это и неоправданно. Ведь среди них люди, которые очень долго не платят и должны по несколько миллионов рублей. И тут приходим мы, а они не хотят платить. Сами понимаете...

- Наверное, матери, отцы детей которых не платят алименты, относятся с признательностью к приставам.

- Или взыскатели, которым не платят деньги, тоже любят нас, - смеется Владимир.

- Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?

- Всем крепкого здоровья и терпения. Победа будет за нами! Россия победит и мы все для этого будем делать!

Диплом и награду победителю вручила директор ростовского филиала ИД "Комсомольская правда" Елена Соболева. Фото: Ольга ГОПАЛО

В свою очередь мы подарили победителю диплом и билеты на всю семью в Парк семейного отдыха "Станция Морская".

- Благодарим региональное управление Федеральной службы судебных приставов за плодотворное сотрудничество и партнерство. Нам это очень дорого и ценно, - заметила директор ростовского филиала ИД «Комсомольская правда» Елена Соболева, вручая диплом и приз победителю. - И спасибо огромное Владимиру, который олицетворяет собой эту непростую службу, но в то же время необходимую. И вдвойне приятно видеть гостя нашей студии с таким количеством наград на груди, которые это только подчеркивают.

ВАЖНО!

Эфир слушайте сегодня, 18 октября, в 17:03 на 89,8 FM

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