В Ростовской области женщина попросила военкомат отправить ее на службу в зону СВО

Женщина считает, что может помочь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Ростовской области заявила, что готова отправиться в зону СВО, чтобы ухаживать за ранеными. По словам 32-летней Екатерины, она обратилась в военкомат, но получила отказ. Сама же женщина считает, что могла бы оказать ценную помощь, поскольку имеет большой опыт работы медицинской сестрой.

Екатерина рассказала «КП-Ростов-на-Дону», как пыталась попасть на службу и почему хочет работать в зоне СВО.

УЖЕ СЛУЖАТ И ДЯДЯ, И БРАТ

Женщина говорит, что никогда не работала в зоне боевых действий. Она уверена, что ей поможет большой опыт медицинской сестры, а ее знания и умения пригодились бы в зоне СВО. Екатерина пять лет ухаживала за постояльцами частного пансионата для людей с психическими заболеваниями. Последние три года работала в ковидном госпитале.

— Мы выхаживали тяжело больных пациентов. Я — младшая сестра реанимации по уходу за больными. Сейчас подрабатываю в частной клинике, — говорит собеседница.

После начала спецоперации служить пошли брат и дядя Екатерины. Позже она решила, что тоже должна быть там.

— Я очень хочу попасть на работу либо на службу по контракту, помогать раненым, медикам. Но в военкомате сказали, что женщин не берут, — вздыхает Екатерина.

ПОЧЕМУ ХОЧЕТ НА СЛУЖБУ?

Женщина объясняет, что считает работу в зоне СВО своим долгом.

— Я считаю, что если человек не боится и хочет помочь в пределах своих полномочий, то он и должен это делать.

У Екатерины есть семья и дети. Несмотря на это, она говорит, что старается думать о хорошем, и не испытывает каких-либо опасений.

— Мне нравится оказывать помощь людям. И могу я не только в медицине помогать, но и в любой женской должности. Некоторые не хотят идти служить, их призывают, а мне очень хочется.

Отметим, ранее в правительстве Ростовской области сообщили, что заявки от женщин на участие в СВО в любом статусе не принимаются.

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