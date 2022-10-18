На свидание — на «Ауди», а обратно — на тракторе: как влюбленные на машине увязли в Таганрогском заливе

Бросать дорогую машину хозяин не хотел, даже если начнет прибывать вода. Фото: областная служба спасения на водах

Это свидание молодым людям точно запомнится. Ради красивых видов парочка на «Ауди» решила покататься по обмелевшей части Таганрогского залива. Иномарка увязла в песке, после чего волны в любой момент могли поглотить автомобиль. Сотрудник областной службы спасения на водах рассказал, как вызволяли влюбленных.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РОМАНТИКУ

Когда узнали про новость об экнш-свидании, честное слово, подумали, что это ребята лет по 18 на папиной «девятке». Ан нет! Спасатели сами удивились. Отправились за красивым видом и прямо увязли во впечатлениях влюбленные на вид лет по 30 и на дорогой иномарке.

- Где-то в 16.23 нам поступил вызов от Неклиновской ЕДДС, что в районе села Боцманово застряла пара на машине, - вспоминает спасатель Роман Горбач, который в тот день был старшим по смене. - Видимо, молодой человек решил произвести впечатление на девушку и прокатить ее по побережью. В тот день как раз был отлив. Ведер дул с севера и северо-востока, и вода немножко отошла от берега — метров на 400.

Правда, решив покататься, водитель не рассчитал возможности своего автомобиля, и парочка застряла в песке.

Застряв, водитель попытался выехать, и увяз в песке и иле еще больше. Фото: областная служба спасения на водах

- Главная ошибка водителя была в том, что он сразу начал пробовать выехать сам. Он просто закопался, и машина села на днище, - объясняет Роман Вячеславович. - Через две минуты мы втроем уже ехали на «ГАЗели» на вызов.

«ЕСЛИ НИКТО НЕ ПОМОЖЕТ — БУДЕМ СИДЕТЬ»

Приехав на место, увидели, что «Ауди» стояла в 150 метрах от берега.

- Возможности подъехать к нему впритык, чтобы достать, не было — оставалась большая вероятность застрять самим, - рассказывает собеседник. - Поэтому решили использовать трос с максимальной длиной.

Тянули-тянули «ГАЗелью», но вытянуть не смогли.

- Машина у ребят не из дешевых. Они говорили: «Если нам никто не поможет, мы в машину сядем и будем сидеть», - вспоминает спасатель.

ВОДА МОГЛА ВЕРНУТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

А действовать нужно было максимально быстро. В любой момент направление ветра могло поменяться - тогда бы вода пошла бы обратно.

Пока на горизонте не появился трактор, машину не могла вытащить даже "ГАЗель". Фото: областная служба спасения на водах

- Сложно сказать, как глубоко ушла бы машина под воду — по порог или по самую крышу, - предполагает наш собеседник.

Тут, на счастье автовладельца, мимо в рыбцех ехал трактор. Водитель предложил свою помощь.

- Мы подцепились вместе с ним к машине, чтобы ничего не повредить. И вместе аккуратно смогли вытащить автомобиль, - завершает рассказ со счастливым концом Роман Горбач.

Спасательная операция заняла час — от силы полтора. Когда авто смогли вытащить на безопасное место, машина поехала своим ходом дальше. А каков был итог экшн-свидания, остается только гадать.

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