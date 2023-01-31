Упрекнул, что не служил в армии: в Ростовской области 21-летний парень зарезал 38-летнего приятеля после ссоры

Подозреваемого заключили под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области продолжается расследование дела об убийстве в Верхнедонском районе. 21-летний житель одного из хуторов ворвался в дом к своему приятелю и несколько раз ударил его ножом. «КП-Ростов-на-Дону» выяснил подробности происшествия.

«ЖИЗНИ НЕ ЗНАЕШЬ!»

21-летний Александр и 38-летний Максим (имя изменено — прим. ред.) дружили семьями, несмотря на разницу в возрасте. В январе они собрались с женами дома у Максима, чтобы отметить Крещение — хотели окунуться в купель.

Перед купаниями приятели решили выпить и в итоге перебрали с алкоголем. Они начали меряться силами на руках и в итоге повздорили на этой почве повздорили. Максим напомнил, что Александр не служил в армии и упрекнул: «Пороха не нюхал и жизни не знаешь». Парня замечание задело, но тот сначала промолчал — спор утих.

— Мужчины решили окунуться в купель и искупались в Дону. После этого вернулись в дом, но здесь снова повздорили. Причиной стала хозяйская собака, которая лаяла на Александра. Он выкинул ее из дома, но Максиму это не понравилось, — рассказывает источник «КП-Ростов-на-Дону».

Приятели едва не подрались, но их разняли супруги. Александр ушел домой, но затаил обиду.

ЖЕНА ПЫТАЛАСЬ ПРЕГРАДИТЬ ЕМУ ДОРОГУ

Александр вернулся домой, вооружился кухонным ножом, а поздно ночью отправился к Максиму. По данным прокуратуры Верхнедонского района, он тайно проник в дом приятеля и здесь столкнулся с его женой. Женщина заметила нож, испугалась и попыталась преградить путь Александру, но тот ее оттолкнул. Подозреваемый нашел Максима и начал наносить ему удары по разным частям тела.

— Пострадавший скончался на месте происшествия. Александру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в районной прокуратуре.

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