«Стало тесно!»: Родители мальчика после рождения второго ребенка выбросили собаку на улицу

Пеппа (на фото справа) нашла в Москве новую семью. Фото: предоставлено героиней публикации.

В Ростове насчитывается несколько тысяч бездомных собак. Только в Левенцовке их около тысячи. Несколько таких псов проживают на территории ростовского центра стерилизации бездомных собак «Собачий патруль». До недавнего времени метис шарпея по кличке Пеппа была постоянной «резиденткой» двора этой организации. Несколько раз девочку брали к себе хозяева, но через какое-то время снова возвращали.

Директор центра Маргарита Карпова рассказала «КП — Ростов-на-Дону», как эта несчастная собака все-таки нашла себе дом, став жительницей Москвы и обретя новую семью.

ВЫГНАЛИ, ПОТОМУ ЧТО СТАЛО ТЕСНО

Как оказалось, Пеппу очень любили все посетители центра. Но поскольку собака не сошлась характером с другим псом, большую часть времени ей приходилось сидеть в тесном вольере.

Новой хозяйкой Пеппы оказалась москвичка. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Пристройство животных — это не наш профиль, - пояснила Маргарита. - На территории нашего центра живет несколько собачек, которые обитали здесь и до нас, либо же сами пришли к нам после. Пеппа как раз была одной из таких. Она - изумительная нянька и очень любит детей. Поэтому ее забрали родители мальчика. Когда же у них родился еще один ребенок, собаку просто выгнали - в их гостинке стало слишком тесно.

Во второй раз Пеппу забрали хозяева, которые стали отпускали ее гулять без поводка. Конечно, собака, привыкшая к свободной жизни на улице, стала убегать. Вскоре новые владельцы заявили, что им надоело ее искать по всему городу. После этого шарпея два раза возили на фестивали бездомных животных, где десятки людей хотели ее забрать... Однако так и не решились.

В столице у ростовской собаки появился друг. Фото: предоставлено героиней публикации.

ЭТО ЕЕ ЛУЧШАЯ СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

И вот недавно случилось то, на что никто уже и не рассчитывал - Пеппу взяли второй собачкой в семью в Москве.

- В первый же день она подружилась с местным псом, - рассказала зоозащитница. - Сейчас Пеппа проживает свою лучшую собачью жизнь. Мы с огромным трепетом смотрим на все фото и видео, которые присылают ее хозяева. На видео счастливая собака, виляя в разные стороны хвостом, играет со своей новой владелицей, ребенком и четвероногим обитателем. Они стали для Пеппы новой семьей.

Однако счастливый конец этой истории - один на тысячу: на улицах Ростова все еще остается огромное количество никому ненужных собак.

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