Отеки, тяжесть в боку и повышенная утомляемость могут сказать о первоначальных признаках болезней печени

У болезней печени могут быть самые разные симптомы
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Болезни печени довольно часто становятся следствием набора лишнего веса и ожирения, а также злоупотребления алкогольными напитками. В числе других причин недугов - прием некоторых лекарств и добавок, иммунные и генетические нарушения.
Одним из первых признаков нарушений работы печени, по мнению врачей, являются отеки. При нарушении белково-синтетической функции печени возникает дефицит альбумина, в результате чего жидкость не удерживается в кровеносном русле и заполняет ткани. При этом долгое время болезненные ощущения эти нарушения могут не вызывать. И лишь со временем у пациента возникает тяжесть в правом подреберье.
Симптомы проблем с печенью
- Повышенная слабость.
- Быстро возникающее утомление.
- Плохое настроение, апатия.
- Кожный зуд.
- Желтоватый оттенок кожи.
- Частое чувство тошноты.
При возникновении подобных симптомов стоит обратиться к врачу для прохождения обследования.