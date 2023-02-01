Отеки, тяжесть в боку и повышенная утомляемость могут сказать о первоначальных признаках болезней печени

У болезней печени могут быть самые разные симптомы Фото: Иван ВИСЛОВ

Болезни печени довольно часто становятся следствием набора лишнего веса и ожирения, а также злоупотребления алкогольными напитками. В числе других причин недугов - прием некоторых лекарств и добавок, иммунные и генетические нарушения.

Одним из первых признаков нарушений работы печени, по мнению врачей, являются отеки. При нарушении белково-синтетической функции печени возникает дефицит альбумина, в результате чего жидкость не удерживается в кровеносном русле и заполняет ткани. При этом долгое время болезненные ощущения эти нарушения могут не вызывать. И лишь со временем у пациента возникает тяжесть в правом подреберье.

Симптомы проблем с печенью

- Повышенная слабость.

- Быстро возникающее утомление.

- Плохое настроение, апатия.

- Кожный зуд.

- Желтоватый оттенок кожи.

- Частое чувство тошноты.

При возникновении подобных симптомов стоит обратиться к врачу для прохождения обследования.