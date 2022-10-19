Алексей Логвиненко провел личный прием граждан в администрации Ростова

Ростовчане обратились с вопросами от жилья до ремонта дорог. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко провел личный прием в граждан в стенах мэрии. В этой встрече принял участие и прокурор города Олег Фрикель.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

Многодетная семья Завьяловых живет в Первомайском районе города и нуждается в улучшении жилищных условий — у них нет своего жилья. На прием к главе пришла мама пятерых детей Анастасия Валерьевна. Причем троим из пяти детишек — близнецам — всего полтора года, и они и активно осваивают окружающее пространство.

Квартирный вопрос Завьяловым помогут решить городские и региональные власти.

- В январе на заседании областной межведомственной комиссии вашу семью включили в список получателей жилья как семью, в составе которой трое и более детей близнецов. Областной бюджет выделил администрации города на покупку квартиры 9 миллионов 100 тысяч рублей. А в сентябре был заключен контракт на приобретение жилого помещения заключили в сентябре — это четырехкомнатная двухуровневая квартира площадью более 110 квадратных метров на Киргизской улице, - поделился радостной новостью Алексей Валентинович. - В ноябре мы планируем принять ее в муниципальную собственность. И Новый год вы должны встретить уже в новой квартире.

РЕМОНТ ПОЛИКЛИНИКИ

Жители Пролетарского района беспокоятся: когда будет окончен ремонт поликлиники № 3, что находится в Нахичевани - на улице 28-я линия, 55, и относится к городской больнице № 6. К поликлинике прикреплены более 20 тысяч ростовчан. В этом году здесь начали ремонт, и он еще в разгаре. Люди опасаются, что при переходе горздрава в областное подчинение, ремонт так и не закончат.

- Хочу выразить благодарность за выделенные на ремонт поликлиники деньги. Но нас интересует, будет ли он закончен? - спросила Марина Ромашова.

Ремонт поликлиники волнует жителей Нахичевани. Фото: пресс-служба администрации Ростова

– Поводов для беспокойства нет. Для ростовчан ничего не изменится, - успокоил Алексей Логвиненко. - Ремонт, как и планировали, завершим к концу июля 2023 года.

Глава напомнил, что средства на ремонт — более 180 миллионов рублей - поступили по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Строительные бригады зашли на объект в апреле, и сейчас работы выполнены на 45%. А именно проведены демонтажные работы, укреплен грунт, установлены окна, стены, перегородки, отремонтирована система отопления, выполнены кровельные работы и наружная отделка фасада. Сейчас рабочие меняют системы вентиляции, водопровода, канализации, электрику и занимаются внутренней отделкой.

А КАК ЖЕ ФУТБОЛ?

Со спортивным вопросом пришли ростовчане из Ворошиловского района.

- В нашем районе много любителей спорта. Спасибо, за спортивные локации. А стоит ли нам рассчитывать на новое футбольное поле, - спросил Вадим Кузнецов с улицы Капустина.

- Появится не только поле, но и шесть круговых беговых дорожек, сектор для прыжков. Также возведем трибуну на 99 мест и установим мачты освещения для занятий даже в темное время суток, - заявил сити-менеджер. - Свободную площадку нашли на бульваре Комарова, 12/1. Уже разработана проектно-сметная документация: проект обойдется в 148 миллионов 500 тысяч рублей. Эти деньги уже были выделены городом на августовской Думе.

При этом экономия составит более семи миллионов рублей — компания, победившая в торгах, предложила более выгодную сумму. Контракт будет заключен 23 октября.

Новое футбольное поле и беговые дорожки получат жители Северного. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Большую часть работ проведут в следующем году: объект планируется сдать в декабре 2023 года. Глава заметил, что он станет одним из самых крупных в Ростове и по наполнению будет похож на реконструированный стадион «Арсенал».

И ПРО ДОРОГИ НЕ ЗАБЫЛИ

Жители ЖК «Ярд» и «Каскад» обратились по поводу ремонта дороги на улице Рыльского, которая является подъездной к их домам. Здесь проезжает много автомобилей: полотно уже в ямах

- В рамках муниципального контракта дорожное полотно обновим к 18 ноября. Подрядчик должен приступить к работам уже в конце этой недели, - заявил Алексей Логвиненко.

ЗАКУПЯТ 54 БАКА

Тем временем на Северном кладбище появятся емкости для технической воды — посетители жаловались на отсутствие баков, и им приходится возить воду, чтобы ухаживать за могилами, с собой.

- Мы провели инвентаризацию. Выяснилось, что из 118 металлических резервуаров 54 пришли в негодность и ремонту не подлежат. Поэтому администрация закупит новые: в августе Дума уже направила на это средства, - рассказал Алексей Валентинович. - В сентябре был заключен контракт по покупку и установление 54 емкостей. Они будут установлены к 15 декабря.