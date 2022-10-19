Распространял фейки из кабинета администрации: в Калмыкии чиновника осудили за ведение проукраинского телеграм-канала

Мужчину осудили за издевательские посты с ложной информацией о российской армии. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

За посты в «Телеграме» можно получить три года колонии. В этом на личном опыте убедился чиновник из Калмыкии. Сотрудник администрации Элисты, не отходя от рабочего места в мэрии, вел проукраинский телеграм-канал, где распространял фейки о Вооруженных Силах Российской Федерации. Когда появилась первая новость об этом, читатели «КП — Ростов-на-Дону» были возмущены до глубины души поведением тогда еще подозреваемого. Теперь, когда дело рассмотрели в суде, в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия поделились всеми деталями произошедшего.

РАСПРОСТРАНЯЛ ФЕЙКИ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Никого не удивили кадры жесткого задержания спецназом ФСБ чиновника прямо в кабинете. Госслужащего подозревали в том, что он вел проукраинский телеграм-канал, где выкладывал дискредитирующие посты в адрес российской армии.

Как удалось установить следствию и суду, 40-летний житель Элисты работал в администрации города и занимался вопросами городского хозяйства. Еще в марте он завел в «Телеграме» канал вместе с другим пользователем мессенджера. Вел его 11 дней — с 22 марта по 1 апреля. Оскорбительные посты о военных он публиковал не только со своего смартфона, но и со служебного компьютера - между выполнением своих прямых обязанностей.

- Являясь администратором этого канала, подсудимый в открытом для других пользователей доступе распространял под видом достоверных сообщений ложные сведения о Вооруженных силах Российской Федерации, которые не соответствовали официальной информации, - объяснили в калмыцком следкоме.

Элистинца задержали прямо в рабочем кабинете - в администрации. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ СОПРОВОЖДАЛ ОСКОРБЛЕНИЯМИ

Уголовное дело о публичном распространении фейков о том попало в руки сотрудников отдела расследования особо важных дел следственного управления регионального Следкома, ФСБ и полиции.

Внимательно изучив посты этого телеграм-канала, сотрудники выяснили, что за фейки распространял мужчина. Публиковалась ложная информация о количестве погибших военнослужащих, об обстоятельствах проведения военной специальной операции на территории Украины. Посты сопровождались оскорбительными высказываниями в адрес российских военных.

- В апреле мужчину заключили под стражу. Следователи тем временем провели обыски дома и на работе у тогда еще подозреваемого, были проведены компьютерные и судебные экспертизы, - продолжили в СК.

Собранных доказательств суду хватило, чтобы признать элистинца виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору и по мотивам национальной вражды. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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