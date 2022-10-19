Хочешь работать — плати десятину: директора гортранспорта в Элисте осудили за взяточничество

Во время звонка мужчина потребовал заплатить ему десятую часть от размера контракта, чтобы работать без проблем. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

В Калмыкии правоохранителям удалось разрушить коррупционную схему, которая работала в муниципальном предприятии. Реальное наказание получил начальник гортранспорта в Элисте. Подробности дела для читателей «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Республике Калмыкия.

ПОЗВОНИЛ И ПОТРЕБОВАЛ ВЗЯТКУ

Следствие и суд установили, что в январе этого года между муниципальным автономным учреждением «Элистинский городской транспорт» и фирмой «Оптипарт» был заключен договор о поставке деталей для ремонта автобусного парка. В феврале же между руководителями состоялся неприятный разговор. 39-летний руководитель компании-перевозчика, который на тот момент всего год «с копейками» занимал свою должность, заявил, что ему должны деньги.

- Подсудимый в ходе телефонного разговора с подрядчиком потребовал взятку в размере десяти процентов от цены заключенного договора, чтобы последний мог беспрепятственно продолжать работать. Последнему пришлось согласиться, - рассказали в следкоме.

Владелец фирмы-подрядчика платить взятку не стал, а написал заявление. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Но молча терпеть вымогательства руководитель фирмы-подрядчика не стал. 41-летний мужчина отправился в полицию и написал заявление. Тогда правоохранители попросили его помочь раскрыть преступление.

- 19 мая подсудимый получил от представителя подрядной организации взятку — 10 процентов от суммы заключенного контракта, а именно 301 тысячу 846 рублей. Деньги были перечислены на банковскую карту обвиняемого, - поделились деталями в СК.

ДВА ГОДА СТРОГОГО РЕЖИМА

Тогда-то его и задержали. В ходе следствия мужчина вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд признал директора МУП «Элистинский городской транспорт» виновным в получении взятки с вымогательством в особо крупном размере. Приговором ему назначено наказание — два года лишения свободы в колонии строгого режима и три года запрета занимать определенные должности.

Напомним, это не первый громкий случай, связанный с коррупцией, который расследовали в Калмыкии за последнее время. Так, 62-летнего жителя Элисты, заготовителя мяса, обвиняют в том, что он за год с лишним, до января 2022-го, передал заместителю начальника Черноземельской районной станции по борьбе с болезнями животных взяток более чем на 500 тысяч рублей. Все эти 13 месяцев он получал ветеринарные свидетельства с заведомо ложными сведениями: в его убойные цеха отгружали коров, якобы прошедших лабораторные исследования. За это время заготовитель получил свидетельства на 117 партий коров.

Также в Элисте осудили адвоката из Дагестана за попытку передать следователям взятку от своего подзащитного — руководителя фирмы-перевозчика. Автобус, следовавший рейсом из Махачкалы в Санкт-Петербург, попал в аварию с грузовиком и другим автобусом. В итоге погибли семеро пассажиров, в том числе двухлетний ребенок. Жизни людей оценили в 300 тысяч, за счет которых и пытались откупиться.

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