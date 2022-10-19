Писал соседям странные записки: что известно о подозреваемом в убийстве предпринимателя в Ростове

По факту происшествие возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове, в Северном микрорайоне, 18 октября расстреляли предпринимателя. Происшествие шокировало местных жителей — мужчину убили среди бела дня в его же торговом павильоне. Вскоре полицейские нашли подозреваемого, но при задержании тот открыл огонь и ранил одного из сотрудников. Правоохранители начали стрелять в ответ и застрелили предполагаемого преступника.

Как выяснил журналист «КП-Ростов-на-Дону», поведение подозреваемого еще задолго до случившегося настораживало его соседей, а у него дома нашли травматический пистолет, переделанный под боевой. Рассказываем, что известно о предполагаемом убийце бизнесмена.

НА МЕСТЕ УБИЙСТВА ОСТАВИЛ ЗАПИСКУ

33-летний предприниматель вместе с родителями продавал овощи. О мужчине все в округе отзывались исключительно положительно: вежливый и порядочный человек, у которого никогда ни с кем не было серьезных конфликтов. Поэтому его убийство потрясло тех, кто его знал.

Как выяснилось, торговец не был знаком с убийцей, в тот роковой день он вообще видел его в первый раз. Покупатель зашел и попросил взвесить ему килограмм картошки. В процессе мужчины обменялись дуг с другом всего парой фраз. В какой-то момент покупатель вдруг вытащим пистолет и начал стрелять. Затем вышел из ларька и скрылся с места происшествия.

На месте преступления до позднего вечера работали оперативники. Фото: Мария Гиченко.

Стрелявшего, удаляющегося от места преступления, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Этого человека узнали продавщицы некоторых других торговых точек. Женщины утверждали, что мужчина вел себя был странно, был раздражительным.

Но самое главное, что на месте убийства он оставил записку. В ней было всего три слова: «Закопать в яме!»

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

Кадры с камер видеонаблюдения попали в сеть. Вскоре мужчину узнали жители садоводческого товарищества, в котором он проживал в последнее время. Соседи утверждали, что он жил одиноко, замкнуто, был нелюдим.

В последнее время подозреваемый трудился водителем погрузчика на каком-то складе. А еще удивлял других жителей товарищества странным поведением — писал им какие-то странные записочки. Однажды он спросил у соседа, есть ли у того «какие-нибудь девчонки», которых можно было бы привести к себе домой. Позже он начал писать и раздавать знакомым записки, в которых говорилось, что девчонки могут приходить к нему по такому-то адресу. И указывал там свой телефон.

Установлено также, что этот 41-летний мужчина был разведен. И якобы жена вынуждена была расстаться с ним из-за его агрессии.

На месте преступления до позднего вечера работали оперативники. Фото: Мария Гиченко.

ДОМА НАШЛИ ОРУЖИЕ

Когда сотрудники правоохранительных органов подъехали к дому этого человека, он начал в них стрелять. Ранил одного из сотрудников полиции в руку, другому пуля попала в бронежилет. Правоохранители открыли ответный огонь, и в итоге подозреваемый был застрелен.

Дома у него обнаружили травматический пистолет, переделанный под боевой. И, судя по всему, переделывал он его сам. Неизвестно, как и где мужчина научился этому, — он даже никогда не служил в армии.

При этом известно, что ни в чем криминальном ростовчанин ранее замечен не был. На учете у психиатра тоже не состоял.

Напомним, ранее следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело по статье «Убийство». Расследование этого дела продолжается.

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