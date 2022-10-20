«Мы ни в чем не нуждаемся! Есть и дом, и бизнес»: отец 13 детей из донской глубинки – о том, как живет семья

Александр и Ольга Жуковы счастливы, что Бог послал им столько детей. Фото: из семейного архива

Супруги Жуковы из города Миллерово Ростовской области, 40-летний Александр и 38-летняя Ольга, воспитывают 13 детей. Старшему сыну 18 лет, а младшему – всего несколько месяцев. В семье девять девочек и четыре мальчика.

По словам Александра, они с женой никогда не ставили перед собой цель стать многодетными.

- Просто во всем полагаемся на божью волю, - улыбается мужчина.

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Александр с теплотой вспоминает, как зарождалась их семья.

- Мы с Олей ходили на службы в одну церковь. Я ее заприметил: скромная, добрая, трудолюбивая, богобоязненная, - говорит он.

Когда мужчина понял, что именно такую спутницу жизни видит рядом с собой, он первым делом отправился к будущему тестю.

- Сказал отцу о своих намерениях, и, получив от него благословление, сделал предложение Ольге. Она сказала, что ей необходимо все обдумать, - продолжает глава семьи.

А через несколько месяцев Ольга ответила: «Да». Свадьбу сыграли большую и веселую. Гостей было человек 200.

Александр с супругой воспитывает девять девочек и четыре мальчика. Фото: официальный телеграм-канал управления ЗАГС по Ростовской области

«НАМ ВСЕГДА ВЕЗЛО»

Через год у супругов родился первенец, а позже семья стала значительно больше. Родители воспитывают уже 13 детей. Причем многодетной маме ни разу не делали кесарево сечение. Семья уверена, что силы и здоровье на все дает Бог.

- Нам всегда везло. Врачи попадались хорошие, внимательные, знающие. Кстати, я всегда стараюсь сопровождать жену в больницу, чтобы она чувствовала поддержку. А как иначе? – продолжает мужчина.

Повезло родителям и с тем, что почти все дети в младенчестве были спокойными и давали маме и папе спать по ночам.

НА ГОСУДАРСТВО – НЕ В ОБИДЕ

- Не в обиде мы и на государство. Помогают очень хорошо: и «Газель» нам дали, и участок. А вот дом строил сам. Он у нас большой, в два этажа, чтобы всем было комфортно, - говорит глава большой семьи. – А вообще, мы ни в чем не нуждаемся, у нас все есть.

Но пособия от государства – не единственный источник дохода. У Жуковых есть пасека, подсобное хозяйство и свой цветочный бизнес.

- В теплицах растут и тюльпаны, и гиацинты, и петуньи. Продаю и букеты, и рассаду. Дело спорится. Наши цветы в Миллерово уже все знают, - рассказывает Александр.

Кстати, детвора принимает самое активное участие как в выращивании цветов, так и в разведении пчел.

- А старшие – вообще моя опора, - говорит многодетный папа.

Самому младшему малышу в семье - всего несколько месяцев. Фото: из архива семьи

«ДЕТИ ТОЛЬКО ПРИБАВЛЯЮТ СЧАСТЬЯ»

Несмотря на то, что у Ольги хлопот в разы больше, чем у семей с одним—двумя детьми, уроки с ребятами - младшеклассниками она делать успевает.

- Правда математику приходится объяснять мне. Жена отвечает за русский, - продолжает отец.

К слову, детвора учится на четверки-пятерки. А еще ребята ходят в музыкальную школу и играют на фортепиано, скрипке и флейте.

Кстати, Александр не исключает, что в их семье будет еще пополнение.

- Для меня самые счастливые моменты – это когда в дом заносим малыша. Дети только прибавляют счастья. Люди, сознательно лишающие себя детей, лишают себя радости, - добавил счастливый папа.

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