Стрессы, тревога, невроз: какие методики помогут справиться с эмоциональным напряжением

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Современные люди подвержены стрессам и неврозам. А в последнее время тревожное состояние для многих и вовсе стало нормой. Как справляться с разными фобиями и настраивать себя на позитивный лад? Об этом в рамках программы «Здоровый разговор» мы поговорили с медицинским психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, кандидатом психологических наук, руководителем медико-психологического центра «Люмос» Екатериной Михайловной Благодырь.

- Екатерина Михайловна, расскажите - почему Вы решили стать психологом?

- На мой выбор оказал большое влияние Федор Михайлович Достоевский. В старших классах, когда мы его проходили, мне захотелось изучать психику человека через его произведения. Он поразил меня своей глубиной мысли. Хотелось мыслить также.

- Последнее время на людей буквально льется поток негативной информации. Как же помочь себе в период социальной турбулентности?

- В первую очередь, нужно разобраться – что мы можем изменить, а на что мы повлиять не в силах. Это нужно уметь делать, чтобы не развивался невроз. Второе – это как можно больше делать дел, работать, учиться, заниматься бытовыми задачами и как можно меньше думать о глобальном, на которое мы не можем повлиять. Когда ситуация находится под нашим контролем, снимается уровень тревоги и вырабатываются определенные химические вещества в головном мозге, которые помогают нам себя лучше чувствовать.

- Как еще можно снять напряжение?

- На самом деле, способов позаботиться о своем душевном состоянии достаточно много. Проблема в том, что мы редко к ним прибегаем, даже если они хорошо известны. Например, элементарные методы релаксации: нервно-мышечная релаксация по Джекобсону, диафрагмальное дыхание, техники визуализации и т.п. Помогают и всем известные занятия спортом и вообще любая физическая активность – к примеру, пробежки или плавание. Но очень немногие, кому страшно и тревожно, начинают что-то подобное практиковать.

- А что можно посоветовать в этом случае?

- Найти силы на большую задачу проще, если начинать с чего-то менее сложного и элементарного. К примеру, если вы знаете, что с усиливающейся тревожностью вам поможет справиться пробежка, но вы не находите на нее силы, стоит перевести свое внимание на более мелкие задачи. Не стоит думать о том, что я сейчас буду бежать, и мне будет тяжело, лучше сконцентрироваться на том, где лежат мои спортивные штаны, какая погода за окном и какую обувь мне лучше надеть. Эти мелкие задачи будут для вас более легкими и реальными, а в своей совокупности они приведут к тому, что вы-таки выйдите на пробежку.

- Еще часто говорят, что важно хвалить себя за всякие маленькие успехи. Это верная установка?

- Да, конечно, если хвалить себя за мелкие действия, за свое упорство в достижении цели, это улучшает общий настрой. Но для снятия тревожности также важно «отрезвлять» свой ум. Допустим, вы боитесь какой-то ситуации и какого-то исхода. В этом случае нужно задавать себе, например, такие вопросы – «Как чаще всего происходило в подобных ситуациях?», «А как, скорее всего, произойдет в этой ситуации?», «А что самое страшное может случиться из реального?», «Что я могу сделать, если это все же случится?». И стоит проработать план «А» и план «Б». Также очень хороший вопрос: «А каков процент вероятности того, что это самое страшное вообще произойдет?». В итоге, чаще всего, оказывается, что процент вероятности не такой уж и большой, чем нам кажется, когда мы сами себя пугаем, придумывая страшные картины в своей голове. Все эти и другие вопросы очень хорошо снимают уровень тревоги, так как приводят к более реальному видению ситуации.

Самые действенные методы – это работа с головой. Мысли, установки и наше отношение необходимо прорабатывать. Если не получается делать это самостоятельно, то, конечно, лучше идти к специалистам.

- При каких симптомах стоит обращаться к специалисту, и к какому?

- Зависит от выраженности симптомов. Если у человека наблюдается полная дезорганизация, апатичное состояние, и он совершенно не может работать, выполнять свои обязанности или у него пропал аппетит, ничего не приносит радость, то стоит идти сразу к психотерапевту или врачу-психиатру. Не стоит бояться, что он поставит на учет. В обращении к таким специалистам нет ничего страшного. Врач этого профиля сможет назначить эффективную медикаментозную терапию. А медикаменты – это, порой, самый быстрый способ помощи нашей психике.

Если же уровень тревоги высокий, но не зашкаливает, тогда лучше пойти на психотерапию к клиническому психологу или психотерапевту.

- Какую помощь оказывают специалисты вашего центра?

- В нашем центре мы работаем практически с любыми психическими расстройствами. У нас достаточно жесткий отбор психологов, мы тщательно подходим к отбору специалистов. В команду мы подбираем только клинических психологов, которые прошли специальную подготовку и работают в когнитивно-поведенческом направлении. Это сейчас самый эффективный и наиболее доказанный метод работы, особенно с тревожными состояниями. Наши специалисты работают с самыми различными проблемами: с депрессивными состояниями, тревожными, фобическими, паническими атаками и т.д. Есть семейные психологи, детские, подростковые, коррекционные, которые оказывают помощь семьям и детям с любыми проблемами. Также у нас есть психиатр, который при необходимости может выписывать медикаменты и подключать к психотерапии фармакотерапию.

- Чтобы бы вам хотелось пожелать слушателям нашего радио и читателям сайта?

- Сегодня хотелось бы пожелать нам всем поменьше тревожиться, ведь когда у нас поднимается уровень тревоги, в это время у нас падает IQ, а, значит, мы можем принимать не совсем оптимальные решения. Поэтому желаю всем спокойного трезвого состояния и душевного равновесия - сказала Екатерина Михайловна в завершение разговора.

Медико-психологический центр «Люмос» принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за центр можно по ссылке.