В Ростове гендиректор предприятия прокомментировал сообщения о получении повестки и мобилизации сотрудников

Сотрудников предприятия начали призывать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Генеральный директор «Ростовского воздухозавода» прокомментировал сообщения о получении повестки, мобилизации сотрудников и связанных с этим трудностях. Павел Мостовщиков рассказал «КП-Ростов-на-Дону», на какой стадии находится проект по расширению производства.

— Я не мобилизован, я также управляю предприятием. Согласно указу о частичной мобилизации, наших сотрудников призывают. Определенные сложности в связи с этим появились, я думаю, что с такими же трудностями столкнулись и другие предприятия, — говорит Мостовщиков.

Он подтвердил, что у предприятия есть планы по расширению производства. Ранее компания обращалась в администрацию района, чтобы найти участок для строительства новых объектов.

— Сейчас мы подготавливаем документы, которые направим в администрацию для предоставления участка, — говорит руководитель предприятия.

В гордуме Ростова-на-Дону пояснили, что ориентировочная стоимость такого проекта оценивается в 1 млрд рублей. Администрация Советского района инициировала проведение по этому вопросу рабочего совещания в Департаменте экономики города.

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