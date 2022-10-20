Алексей Логвиненко: «Мы кардинально изменили подход к работе с управляющими компаниями»

В Администрации Ростова состоялось заседание коллегии по важным вопросам деятельности. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Коллегия администрации Ростова 20 октября была посвящена трем важнейшим вопросам. На повестку были вынесены параметры бюджета на 2023 год, ситуация на рынке управления многоквартирными домами, а также тенденции в социальной сфере.

68,8% – РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В первую очередь на коллегии был озвучен доклад заместителя главы Администрации города-начальника Муниципального казначейства Татьяны Асатрян об основных параметрах проекта бюджета Ростова-на-Дону на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Доходы бюджета запланированы на 2023 год в объеме 51,2 миллиарда рублей, на 2024 год - 47,5 миллиарда рублей на 2025 год - 41,3 миллиарда рублей. Расходы бюджета запланированы на 2023 год в объеме 53,1 миллиарда рублей; на 2024 год – 47,5 миллиарда рублей, на 2025 год - 41,1 миллиарда рублей.

- Бюджет, который формируем на три года, позволяет нам предусматривать расходы на этот период. У нас появляется возможность реализовывать проекты, рассчитанные на два-три года, с точным подтверждением для подрядчика о том, что деньги на него предусмотрены, - пояснил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

На повестку были вынесены параметры бюджета на 2023 год, ситуация на рынке управления МКД и тенденции в соцсфере. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

По словам главы ростовской администрации, прогнозируемое снижение бюджета на последующие годы связано со сроком истечения текущих контрактов. А вот на строительство новых объектов средства пока не предусмотрены. Ситуация изменится, когда запустится строительство очередных объектов, а также станут известны объемы регионального и федерального финансирования.

Как отмечает Татьяна Асатрян, социальная сфера сегодня остается безусловным бюджетным приоритетом: 68,8% – это расходы именно социальной направленности. Что позволяет обновлять материально-техническую базу образовательных учреждений, обеспечивать соцподдержку граждан, проводить мероприятия, направленные на сохранение исторического и культурного наследия. Во время заседания также было озвучено, что долговая политика Ростова направлена на сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне. Привлекаемые кредитные средства в объеме дефицита бюджета города направляются на выполнение соцобязательств.

- В 2023 году мы должны отремонтировать все детские площадки, уделить повышенное внимание внутриквартальным проездам, изменить подходы к асфальтированию грунтовых дорог и ямочному ремонту, - подчеркнул Алексей Логвиненко. - По-другому необходимо взглянуть и на обустройство контейнерных площадок. Давно мы не тратили на эти цели серьезные деньги. И надо в этом плане наверстывать упущенное. Возможно, за счет сокращения программ по работам капитального характера.

Власти города намерены направить на развитие городской инфраструктуры в 2023 году около одного миллиарда рублей.

ИЗМЕНЕН ПОДХОД К РАБОТЕ С УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ

Ситуацию на рынке управления многоквартирными домами осветил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова Алексей Пономарев. По его словам, в адрес организаций, в чьи обязанности входит управление жилфондом, от жителей поступает много критики. Управляющие компании порой не выполняют своих договорных обязательств. При этом ответ один: «Денег нет». Внутри домов постоянно происходят имущественные споры, а директора компаний меняются один за другим.

Алексей Пономарев отметил, что в адрес организаций от жителей поступает много критики. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Поэтому в этом году подход к работе с управляющими организациями был кардинально изменен. Используя правовые методы, власти добились существенного прогресса в вопросе совершенствования их деятельности. К решению этой проблемы были подключены правоохранительные органы. Итогом стало возбуждение семи уголовных дел, решается вопрос о возбуждении восьмого.

- Мы работаем в тесном контакте с прокуратурой, - рассказал Алексей Логвиненко. - По данным надзорного ведомства, на данный момент в производстве находится чуть менее тридцати уголовных дел в отношении должностных лиц управляющих компаний, в том числе по фактам хищения, неправомерного распоряжения денежными средствами.

Прокурор города Олег Фрикель во время заседания положительно оценил взаимодействие городской власти и прокуратуры в вопросе повышения качества обслуживания населения жилищными организациями. Он предложил продолжить сложившуюся практику. По его словам, при таком подходе за один-два года удастся навести порядок на рынке жилищных услуг.

Прокурор города Олег Фрикель положительно оценил взаимодействие городской власти и прокуратуры. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

- Управляющие компании должны помнить, что надо работать хорошо - по-другому быть просто не может, - пояснил глава ростовской администрации. - И единственный показатель эффективности их работы – это оценка жителей.

Напомним, на данный момент в городе работают 322 управляющие организации и 1309 ТСЖ и ЖСК, которые обслуживают почти 6,5 тысячи многоквартирных домов.

В 2025 ГОДУ ОТКРОЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦЗАЩИТЫ

На заседании коллегии также были рассмотрены тенденции в социальной сфере и перспективы развития в Ростове Центров социального обслуживания населения. По словам директора Департамента социальной защиты населения Ирины Шуваловой, ежегодно более 12 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов получают порядка 5 миллионов услуг на дому и в полустационарах девяти соцучреждений. Самыми востребованными услугами являются социально-бытовые услуги и социально-медицинские услуги.

В четырех учреждениях города реализуется программа долговременного ухода. За 2,5 года этой услугой воспользовались 926 человек. И сейчас рассматривается возможность открытия отделений социально-медицинского обслуживания для пожилых граждан и инвалидов в остальных четырех районах.

Одним из этапов развития стационарозамещающих технологий для оказания социальных услуг стала реализация пилотного проекта по открытию в городе двух социально-реабилитационных отделений дневного пребывания на базе Центров социального обслуживания населения Ворошиловского и Октябрьского районов. За пять месяцев в этом проекте приняли участие 64 человека. Им было оказано 19 334 социальных услуг. Всего в Центрах внедрено более 20 инновационных форм работы. Среди них проекты «Мой социальный центр в режиме онлайн» в Ворошиловском районе, «Тревожная кнопка» в Кировском районе и «Школа ухода» в Первомайском районе.

В 2025 году планируется открытие комплексного центра социального обслуживания в пока нежилом помещении по улице Собино, 46. Также есть планы по улучшению работы «социального такси» для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения. Для оптимизации маршрутов прорабатывается возможность создания единой диспетчерской службы.

Новые формы работы и инновационные технологии внедряются в Реабилитационном Центре для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. С сентября 2022 года там стартовала стажировочная площадка для студентов, заключено соглашение с Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад «Я - профессионал» о сотрудничестве по организации и проведению стажировок студентов, победителей и дипломантов Всероссийской олимпиады по специальностям, востребованным в Реабилитационном Центре. Глава администрации Ростова отметил, что реабилитационное направление востребовано у ростовчан, поэтому он поручил изучить варианты расширения спектра соцуслуг данного Центра.