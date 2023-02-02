Александр Ищенко поздравил жителей Волгоградской области с 80-летием Победы в Сталинградской битве

Александр Ищенко поздравил жителей Волгоградской области с разгромом немецко-фашистских захватчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спикер донского Законодательного Собрания Александр Ищенко поздравил жителей Волгоградской области с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск и их союзников под Сталинградом.

Он направил в адрес Председателя Волгоградской областной Думы телеграмму с обращением.

- Для каждого гражданина России, кто чтит и любит свою Родину, память о подвиге нашего народа священна. Стойкость и отвага защитников Сталинграда - бойцов, командиров, рабочих сталинградских заводов, женщин, детей, стариков, оставшихся в городе, где каждый дом стал крепостью и линией фронта, являются нравственным ориентиром, формирующим отношение к своему Отечеству во все времена, - прокомментировал Александр Ищенко.

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