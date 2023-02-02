Благотворительные организации Ростовской области получат поддержку от Заксобрания

Александр Ищенко встретился с представителями волонтерских организаций Дона. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко провел встречу с руководителями благотворительных организаций, которые ведут свою деятельность на Дону.

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ КОМУ-ТО НУЖНА ПОМОЩЬ»

Как сообщил спикер Заксобрания, открывая встречу, для депутатского корпуса очень важно иметь постоянный контакт с такими добровольческими объединениями.

- Прежде всего, потому, что каждый день кому-то нужна помощь. Органы власти не всегда могут оказать ту поддержку, которая нужна человеку в силу законодательных рамок, имущественных препятствий и других обстоятельств. В таких случаях на помощь приходят благотворительные фонды, организации, - сообщил Александр Ищенко.

Поэтому совместная работа волонтеров и депутатов помогает решить максимально количество проблем граждан.

Спикер Заксобрания рассказал о совместной работе депутатов и волонтеров. Фото: пресс-служба ЗС РО

- С другой стороны, мы стараемся помочь благотворительным организациям и с точки зрения законодательной поддержки, и с точки зрения практических шагов – сбора средств, предоставления помещений, решения каких-то других проблем, с которыми они постоянно сталкиваются, - пояснил Александр Ищенко.

Несмотря на оказываемую Законодательным Собранием поддержку у благотворительных фондом существуют проблемы.

В частности, активисты рассказали о недостаточном уровне информационного освещения их деятельности. Поэтому не всегда общественность может знать о том, какую работу проводят донские волонтеры и не всегда может присоединиться к активистам.

ВАЖНАЯ И БЕСКОРЫСТНАЯ РАБОТА

Между тем, уверен спикер донского парламента, благотворительные организации каждый день занимаются важной, сложной и бескорыстной работой.

- Они открывают приюты для бездомных, помогают семьям, которые намерены взять на воспитание приемного ребенка, ведут профилактическую работу с неблагополучными семьями для упреждения появления сирот, поддерживают семьи с особенными детьми, - отметил депутат.

Во время пандемии именно волонтеры оставались на передовой. Активисты на добровольных началах помогали людям на самоизоляции, приобретали оборудование и расходные материалы для больниц.

Сегодня волонтеры поддерживают беженцев и семьям мобилизованных защитников Родины.

Очевидно, что о такой работе нужно говорить. Поэтому благотворительные организации получат информационную. поддержку от донского парламента.

- Мы договорились о том, что Законодательное Собрание будет предоставлять свои информационные ресурсы, возможности для того, чтобы максимально информировать жителей области о той работе, которую делают наши благотворительные организации, - сказал Александр Ищенко.

На встрече также присутствовала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Фото: прес-служба ЗС РО

ЗАЩИТИТЬ ОТ ХАКЕРСКИХ АТАК

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина рассказала, что когда началась специальная военная операция, очень многие сайты благотворительных фондов, некоммерческих организаций оказались подвергнуты хакерским атакам. И не все смогли их отразить. В результате была нарушена не только платформа организации, но и причинены финансовые потери. Ведь пожертвования часто собирают через интернет.

- 23 января депутатами Госдумы внесен законопроект, который, я уверена, будет принят очень быстро, и теперь органы государственной власти смогут помогать некоммерческим организациям следить за своей цифровой безопасностью, вплоть до предоставления бесплатных серверов. У очень многих НКО есть базы данных с личными данными тех людей, которые обращаются за помощью, есть определенный документооборот, и, конечно, нам очень важно здесь точно также сохранить безопасность, - добавила Екатерина Стенякина.

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