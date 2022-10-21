У самой «продавщицы успеха» таких «оберегов» полно. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове на досках бесплатных объявлений появилось заманчивое предложение от кошатников. И, если раньше продавцы пытались пристроить пушистиков в добрые руки и даже заманчиво расписывали все положительные стороны своего подопечного, то сейчас хозяева кошачьих решили продавать от своего питомца лишь небольшую часть - усы.

- Кошачьи усы приносят удачу и прививают «нюх к деньгам» их обладателю, - написано в объявлении. - Об этом говорят множество примет.

При чем автор подчеркивает, что товар у своих подопечных не вырывает и не отстригает, а находит на полу уже отпавшими.

- Здесь главное ус найти случайно, только в таком случае удача сможет вам улыбнуться, - добавила собеседница.

Кстати, если необычную находку положить в кошелек или чехол от телефона, то, по мнению кошатницы, успех такому человеку обеспечен.

Во время разговора оказалось, что у самой «продавщицы успеха» таких «оберегов» полно. Женщина содержит не один десяток котов. У нее целый пушисто-хвостатый приют. А усы, как и волосы, подвержены выпадению, поэтому дончанка и решила таким способом подзаработать на пропитание своих подопечных котиков.

- За один ус обычно прошу 20 рублей. Но покупателя всегда приглашаю в свое кошачье царство. А вдруг, кроме уса человеку приглянется еще и котик, - рассказывает о своем хитром плане котомама.

В наличие у ростовчанки и длинные усы, и короткие, и даже редкие - черные.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Выпадение усов не всегда является нормой»

Мы решили узнать у ветеринара, является ли нормой выпадение усов у котов. И когда хозяевам кошачьей милоты нужно бить тревогу?

- Выпадение усов у кошек обычное явление, - разъясняет донской ветеринар Антон Крылов. - Если выпала всего пара усиков, то на их месте обязательно отрастут новые. Кот может потерять ус во время драки с другими животными, либо может опалить их у плиты.

Но бывают случаи, когда надо бить тревогу. Специалист рекомендует при находке уса обращать внимание на наличие корня. Так как вибриссы могут не просто выпадать, а ломаться.

- Это происходит из-за неправильного питания, а еще ломкость могут вызывать глисты и грибок, - продолжает Антон.

Но бывает и так, когда усы выпадают с корнем в большом количестве.

- Если заметили такое, необходимо вести кота к врачу, так как самолечение может лишь навредить, - советует специалист. - Сам хозяин не сможет определить причины выпадения. Ведь их целое множество. Например, при диабете, авитаминозе, болезни кожи, нарушении обмена веществ, болезни щитовидной железы и аллергии усы могут выпадать с корнем. Лучше отвезите кота в клинику. Там его осмотрят и подберут правильное лечение.

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