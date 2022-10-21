Ростовский юрист рассказал, где могут вручить повестку и что будет, если сотрудник военкомата не застал вас дома

По словам юриста, повестки вручают только сотрудники военкомата. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области продолжается частичная мобилизация. Военный юрист из Ростова Сергей Должен пояснил, где, когда и как может прийти повестка и в каких случаях придется нести ответственность.

По словам Долженко, мобилизованному вручают повестку лично или через работодателя. Сделать это могут только сотрудники военкомата. Если они пришли призванному мужчине по месту жительства, но не застали его, повестку отнесут обратно.

— Повестку нельзя оставить для мобилизованного у соседей. И даже родственники не обязаны ее принимать и передавать. В таком случае сотрудник принесет ее обратно военкомат. Позже он сможет снова к вам прийти или же передать документ в учреждение, где вы работаете, — говорит юрист.

Если мобилизованный отсутствовал и позже узнал о визите, ему не нужно никуда обращаться. Ответственность может наступить в том случае, если человек отказался от получения повестки.

— Это приравнивается к тому, что он все-таки получил повестку, но не явился в военкомат. В таком случае будет составлен соответствующий акт, — объясняет собеседник.

Ранее юрист ответил, как изменится жизнь ростовчан после введения среднего уровня реагирования. По его словам, губернатор получил полномочия по проведению мероприятий, указанных в документе. Он будет решать, какие меры будут реализовываться на территории региона.

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