Алексей Логвиненко принял участие в общегородском Дне тюльпанонасаждения

Ростовчане приняли участие в Дне тюльпанонасаждения. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону прошел общегородской День тюльпанонасаждения. Мероприятия прошли по всей донской столице 22 октября.

Основными местами высадки луковиц тюльпанов стали скверы имени Фрунзе, города Дормунда, «Покровский», пр. Космонавтов в районе Казанской церкви, территория рядом с памятником «Неизвестному солдату» на ул. Кумженской, парк «Димитриевский», Измайловский бульвар в микрорайоне Суворовском, пр. Шолохова на въезде в город со стороны Новочеркасска, перекресток Стачки/Мильчакова.

Граждан обеспечили садовым инвентарем, перчатками и лопатами. Юные ростовчане не остались в стороне и тоже принялись сажать луковицы. За весь день на территории города было высажено порядка 28 тысяч луковиц разных сортов: простые ранние тюльпаны, Руби Ред, Принц Карнавал, Кристмас Марвел, Триумф, Оскар, Уайт Дрим.

Наша задача проследить за тем, чтобы будущей весной в городе распустилось около 500 тысяч тюльпанов. Традиция зародилась еще прошлой осенью. Тогда география акции ограничилась Покровским сквером, а на этот раз охватила все районы донской столицы, – рассказал сити-менеджер города Алексей Логвиненко, - Этой осенью мы высадим еще порядка 300 тысяч этих цветов. В основном - в районе кольцевых и транспортных развязок. В высадке тюльпанов приняли участие свыше тысячи человек: в том числе представители муниципальных учреждений, сотрудники предприятий и организаций, другие инициативные горожане.

Отметим, что при высадке луковиц участников акции инструктировали специалисты-озеленители, которые объяснили, как правильно посадить цветы и, как за ними ухаживать. После высадки цветов участников ждал горячий чай, свежая выпечка и сладости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В парке Левобережном Ростова появилась еще одна зеленая аллея

Вечнозеленые растения будут украшать территорию парка не только летом, но и зимой

(Подробности)