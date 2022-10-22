Алексей Логвиненко проверил процесс подключения домов к отоплению

Сегодня все работы завершены, а тепло уже начали подавать в квартиры. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Глава города Алексей Логвиненко проверил процесс подачи тепла в жилые дома.

Сити-менеджер в ходе рабочего объезда проинспектировал несколько домов в Советском, Октябрьском и Кировском районах по адресам: ул. Зорге 25/7, ул. Черепахина, 212, ул. Большой Садовой, 142. Жильцы многоквартирных домов жаловались на холодные батареи в квартирах.

Алексей Логвиненко пообщался с жителями, работниками ресурсоснабжающей компании и жилищных организаций. Отметим, что все здания в городе обсуживают Ростовские тепловые сети. На данный момент, в магистральных сетях давление довели до нормативного значения.

Спустился в подвальные помещения, посмотрел на работу теплового оборудования внутри. Отметил, хорошее состояние инженерных коммуникаций во всех домах. К примеру, в доме на Большой Садовой, 142, который построен в 1963 году, систему теплоснабжения год назад капитально отремонтировали, – поделился Алексей Логвиненко, - все эти дома были своевременно подготовлены к отопительному периоду: регламентные работы по промывке, опрессовке и ревизии внутридомовых систем теплоснабжения провели в установленные сроки. Вовремя были получены акты готовности к отопительному периоду.

Внутри этих домов после запуска котельных в городе производилась регулировка систем отопления. Сегодня все работы завершены, а тепло уже начали подавать в квартиры. В целом по Ростову необходимые работы проходят в плановом режиме и даже с опережением графика. По сравнению с прошлым годом в 2022 году подключение многоквартирных домов к источникам теплоснабжения увеличилось почти на тысячу объектов. В первую очередь это связано с отсутствием крупных аварийных ситуаций на сетях.

Также, сегодня в городе отапливаются все соцобъекты: детские сады, школы и больницы.

Кроме того тепло подается в 4212 многоквартирных домов с центральным отоплением, а это 90 % от общего числа.

В остальных домах, а их у нас 531, нормативный температурный режим будет установлен не позднее 27.10.2022. Как правило, после начала отопительного сезона требуется от 10 до 12 дней на полное восстановление нормативного давления в тепловой сети и устранение завоздушенности. Поставил задачу, как можно быстрее все наладить, и в максимально сжатые сроки подключить всех потребителей к теплоснабжению. Проведение отопительного сезона находится на постоянном контроле Администрации города Ростова-на-Дону, – подытожил глава администрации Ростова.

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