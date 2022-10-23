В Ростовской области спасатели проводят уроки оказания первой помощи для мобилизованных

Бойцы учатся технике искусственного дыхания, отрабатывают различные виды перевязок и это далеко не весь список манипуляций. Фото: правительство Ростовской области

В донском регионе спасатели проводят занятия по оказанию первой помощи для мобилизованных граждан. Среди преподавателей - спасатель международного класса, заместитель директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Олег Сосунов.

С бойцами занятия состоят из двух частей: теоретическая и практическая. Навыки первой помощи отрабатываются на манекенах и своих товарищах.

По словам Олега Сосунова, в занятия постарались включить востребованные темы: остановка кровотечения, в том числе подручными средствами, сердечно-легочная реанимация, иммобилизация конечностей, первая помощь при различного рода травмах.

– Сегодня мы провели первое занятие, на котором присутствовали около ста слушателей. До этого специалисты областного департамента оказывали методическую помощь, предоставляли тематические учебные пособия и так далее. При необходимости мы готовы и дальше проводить занятия по мере формирования групп, – добавил директор департамента.

Бойцы учатся технике искусственного дыхания, отрабатывают различные виды перевязок и это далеко не весь список манипуляций, который освоили мобилизованные граждане. Участники поблагодарили педагогов за новые знания.

- Сегодня мы узнали много нового, часть знаний освежили в памяти, - рассказал впечатлениями один из бойцов – Теперь я уверен, что при необходимости смогу помочь и себе, и своим товарищам.

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