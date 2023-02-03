В Ростовской области мужчина сел в тюрьму, когда пасынок довел его до поножовщины

Когда у мужчины уже не было сил терпеть выходки пасынка, он схватился за нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечная проблема отцов и детей в Ростовской области в этот раз чуть не закончилась трагедией. Пока жена была на работе, муж поднял руку с ножом на ее взрослого сына. Но все не так однозначно: оказалось, младший его просто довел. В прокуратуре Ростовской области поделились подробностями криминальной истории с читателями «КП - Ростов-на-Дону».

ОБСТАНОВКА НАПРЯЖЕННАЯ

Все произошло в селе Чалтырь под Ростовом в прошлом июне. Не такая уж и нетипичная картина. Мать - обычная русская женщина, которая и коня на скаку остановит, и на двух работах пашет, а в остальное время готовит и стирает 50-летнему мужу и взрослому сыну. Отпрыск и его отчим тем временем, по наблюдениям односельчан, похоже, страдали от переизбытка свободного времени. Известно, что постоянной работы у них не было — перебивались случайными заработками. Отчим пил, а в селе поговаривают, что пасынок употреблял вещи опаснее.

Как рассказывают жители села, 35-летний сынок уже успел ввязаться в ряд сомнительных историй, и за все рублем приходилось отвечать старшим. Если мать отпрыска любила каким бы он ни был, то у отчима с пасынком отношения сложились, мягко говоря, натянутые.

Дошло до того, что еда в холодильнике была как в офисе — у каждого своя. И в тот вечер пасынок схватил что-то из запасов отчима и под возмущения старшего закрылся в своей комнате.

Дошло до того, что у каждого была своя неприкосновенная еда в холодильнике, и пасынок влез в порцию отчима. Фото: Борис КУДРЯВОВ

СХВАТИЛСЯ ЗА НОЖ

Дальше со слов пасынка, отчим за его дверью долго ругался матом, кричал. В какой-то момент младшему это надоело. Он открыл дверь и пытался угомонить старшего: мол, хватит орать — иди-ка ты спать! Высказался, закрыл дверь, лег на кровать.

Отчима это возмутило еще больше. Он молча зашел на кухню, схватил нож, открыл дверь в комнату пасынка — тот только успел подскочить на ноги, как старший ударил его раз ножом в живот и ушел к себе.

Раненый испугался, что это еще не все, и последует продолжение. Схватив кофту, он зажал ей рану и выбежал из квартиры, поднялся на этаж выше и постучался к соседям, чтобы те вызвали скорую помощь. Мужчину отвезли в больницу, а обидчика забрала полиция.

Раненый убежал к соседям на верхний этаж, чтобы они вызвали ему скорую помощь. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

ПОТЕРПЕВШИЙ ПРОСИЛ ЗА НАПАДАВШЕГО

- В отношении отчима было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», - прокомментировали в прокуратуре Мясниковского района. - Мужчину осудили на три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Причем мужчина до последнего не хотел признаваться, почему схватился за нож, пока младший не дал ему добро рассказать о своих «увлечениях».

Пасынок тем временем сам писал апелляционную жалобу, просил смягчить наказание отчиму, мол он сам виноват — довел человека до неконтролируемой агрессии. Но суд оставил приговор без изменений.

А что мама? Когда у нее брали показания, говорила, что в семье вроде бы все хорошо. Сын работает, муж работает, пусть и не на постоянных местах... Главное — накормлены и чисто одеты.

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