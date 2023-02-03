Ростовчанки рассказали о сексуальных домогательствах коллег и начальства

Пострадавших от харассмента со стороны руководства ростовчанок, принявших участие в опросе, — 10% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Харассмент (приставание и сексуальные домогательства, - прим. авт.) стало распространенным явлением. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели специалисты одного из сервисов по поиску работы и сотрудников среди ростовчанок. Оказалось, что после пандемии и удаленки женщины стали намного чаще жаловаться на то, что домогательств от коллег стало больше.

- Так, пострадавших от харассмента со стороны руководства ростовчанок, принявших участие в опросе, — 10%, а со стороны сослуживцев — 12%, - говорится в исследовании SuperJob. - С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 5 и 6% соответственно.

"НЕ ЗНАЛА, КАК РЕАГИРОВАТЬ"

Оксана (прим. – имя изменено) в свои 18 лет впервые столкнулась с домогательствами, когда устроилась на работу в магазин одежды. Руководили им трое взрослых мужчин. Они часто переходили границы дозволенного.

- Ко мне могли обратиться не по имени, а сказать "Малышка", "Солнышко". Часто просили накрыть им на стол во время обеда, хотя это не входило в мои обязанности, – вспоминает девушка.

Несмотря на все просьбы, руководители не хотели останавливаться и продолжили переходить границы. Оксана проработала там 1,5 месяца и уволилась.

А вот дончанка Евгения (прим. – имя изменено) рассказала, что с домогательствами столкнулась, когда устроилась на свою первую работу в строительной фирме. Ей было всего 20 лет. А ее начальнику - лет 60.

- Когда я сидела на своем рабочем месте, он мог подойти, приобнять, погладить по плечу. Иногда его руки могли проскользнуть и под блузку. Я изворачивалась, как могла, потому что не знала, как реагировать, – вспоминает Евгения.

В один день он пригласил меня к себе в кабинет и вновь пытался как-то приобнять. Все это происходило, когда в офисе никого не было...

Как итог, девушка смогла проработать в компании меньше года и уволилась.

"МОЖЕТ, Я ВЫЗЫВАЮЩЕ ВЫГЛЯЖУ?"

Ростовский психолог Анна Хоботова рассказала подробнее о ситуация с харассментом на работе. По словам специалиста, в этих случаях действует сценарий "жертва и абъюзер".

- С психологической точки зрения, в данных случаях потенциальный начальник имеет заниженную самооценку или он сам подвергался унижениям, например, в школе или во дворе, - считает специалист. - Когда у него появляется возможность проявить свою власть, то человек может позволить себе в отношении женщин доминирование. Это могут быть уничижительные шутки, намеки. Причем не всегда они имеют сексуальный подтекст.

Так, кусочек какой-то власти может спровоцировать мужчину вести себя неподобающим образом в отношении женщины. Из-за такого поведения со стороны начальства или коллег даже самая сильная духом женщина может растеряться. В результате у сотрудницы занижается самооценка, возникают комплексы, вопросы к себе: "Может, я вызывающе выгляжу? Или даю какие-то намеки?".

- Из-за таких проблем повышается уровень тревожности, появляется испорченное настроение – все эти факторы влияют на личные отношения женщины. Кто-то делает вид, что ничего не происходит, некоторые отстраняются от партнера. Многих посещает мысль, что все мужчины такие, и появляются сомнения в противоположном поле.

ВЫХОД - УВОЛЬНЕНИЕ

По словам психолога, главное – не делать вид, что этого не происходит. Необходимо с первого намека или шутки показать, что такое поведение недопустимо.

- В такой ситуации можно прямо задать вопрос обидчику: "Зачем вы так поступаете?". Необходимо изначально выставить границы и показать, что с вами нельзя так поступать. Если ситуация повторяется, то нужно искать поддержку. Не стоит стыдиться, поделитесь проблемой с друзьями, родственниками и так далее. Всегда можно обратиться к психологу и разобрать ситуацию, – посоветовала специалист.

Хуже всего, когда женщина не готова отстаивать себя и свою позицию. Психолог не исключает, что в этом случае проблемы идут из детства, тогда с ними нужно работать уже со специалистом. И, если отношение начальства не изменилось, то выход только один – увольнение.

ЕСТЬ И УГОЛОВНАЯ СТАТЬЯ

Юрист из Ростова-на-Дону Владислав Голубков рассказал, как закон может приструнить начальство. По его словам, за домогательства на работе предусмотрена уголовная статья 133 "Принуждение к действиям сексуального характера".

В случае домогательств, нужно обратиться в полицию с заявлением и, по возможности, представить доказательства. Это могут быть аудио/видео запись, переписка в мессенджере, свидетельствующая о домогательствах. Пригодятся также показания свидетелей.

Даже, если доказательств нет, заявление в полиции обязаны принять и провести проверку. Как минимум это произведет психологический эффект на домогателя.

- А с точки зрения уголовного кодекса такие действия наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, – отметил юрист.

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