Игроки выросли в цене, а звезд зовут в топовые клубы: что произошло с ФК «Ростов» во время сборов

Первый матч 18-го тура запланирован на 4 марта. Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» завершил первую часть сезона РПЛ 2022/23 на третьем месте. За 17 матчей «желто-синие» набрали 35 баллов, уступив только «Спартаку» и «Зениту». Сезон продолжится весной, но игроки уже начали сборы и провели несколько товарищеских матчей. Рассказываем, что произошло с футбольным клубом в январе и феврале.

КОМЛИЧЕНКО ЗАИНТЕРЕСОВАЛ «ЛОКОМОТИВ», УТКИН — ЕВРОПЕЙСКИЕ КЛУБЫ

После успехов «желто-синих» в первой части сезона, состав подорожал почти на 13 млн евро. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составила 52,5 млн евро. В Российской Премьер-Лиге «Ростов» стал седьмым клубом, выше стоимость у «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара», «Динамо», «Спартака» и «Зенита».

Самыми дорогими футболистами стали Николай Комличенко, Данил Глебов и Даниил Уткин. Самая высокая трансферная стоимость у капитана — 7,5 млн евро. Уткин стал вторым — 7 млн евро, а Комличенко третьим — 5 млн евро. На четвертом месте оказался Максим Осипенко — 4,5 млн евро. Снизилась трансферная стоимость Сергея Песьякова, Дениса Терентьева и Хорена Байрамяна.

Как сообщает «РБ Спорт», Даниилом Уткиным и Никоем Комличенко заинтересовались другие клубы. По информации издания, Комличенко хотели подписать московский «Локомотив» и один из турецких клубов. Однако игрок отверг все предложения. Напомним, в 2022 году он заключил долговременный контракт, который будет действовать до лета 2026.

Агент Уткина утверждает, что полузащитник привлек внимание клубов из Бельгии, Турции и Франции. Какие именно команды хотели «переманить» футболиста он не уточнил, но заверил, что планы игрока связаны исключительно с «Ростовом».

ДВЕ ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЕ ОТ «СПАРТАКА»

Зимние сборы команды начались 13 января. За месяц футболисты успели провести два успешных матча с узбекистантской командой «Бунедкор» — 4:0 и малазийским клубом «Джохор Дарул Такзим» — 2:0.

2 февраля «Ростов» встретился с московским «Спартаком». В основное время счет составлял 0:0, однако соперникам удалось забить с пенальти. После матча тренер Валерий Карпин, что его устраивала игра подопечных до 70-й минуты: выход из обороны, прессинг, позиционная атака.

— После 70 й вышли молодые ребята. Начались потери необоснованные, когда отбираешь мяч, теряешь, потом его снова надо отбирать. Тяжело. Но это нормально, принимая во внимание, что некоторым по 17 лет, — сказал Карпин.

Напомним, ранее стало известно предварительное расписание матчей 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Первая игра «Ростова» во второй части сезона запланирована на 4 марта. «Желто-синие» проведут домашнюю встречу с «Локомотивом».

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