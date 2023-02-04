В Ростовской области мужчина ограбил пожилого соседа, когда тот упал в обморок в подъезде

В отношении задержанного завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области мужчина ограбил 88-летнего пенсионера, которого нашел в обмороке на лестничной клетке. Вернуть деньги пострадавшему помогли сотрудники полиции, рассказали в пресс-службе управления МВД России по региону.

Эта история произошла в Белокалитвинском районе. Выяснилось, что пожилой мужчина снял в банкомате 90 тысяч рублей, аккуратно положил все в пакет и отправился домой. Однако в подъезде ему внезапно стало плохо. Он потерял сознание, упал и пришел в себя только через некоторое время.

При этом мужчина вдруг с удивлением осознал, что находится уже в своей квартире, а снятые накопления бесследно исчезли. Белокалитвинец начал переживать и позвонил правоохранителям.

Стражи порядка, прибывшие на вызов, быстро поняли, что подняться с пола пострадавшему помог 63-летний сосед. Именно он довел пожилого человека до дверей, попутно забрав у него сверток с деньгами. Когда к вору пришли с подозрениями, он долго оправдывался. Говорил, что ничего не брал и в глаза не видел никаких сбережений. Однако дома у него нашли похищенное.

- Пострадавшему все вернули, а в отношении злоумышленника завели уголовное дело. По статье «Кража» его могут оштрафовать, отправить на обязательные работы или в тюрьму, на срок до 5 лет, - рассказали в пресс-службе МВД.

ЖИТЕЛЕЙ ДОНА ПРОСЯТ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ

Случаи грабежей время от времени происходят в разных территориях региона. Например, в декабре 2022 года в Донецке двое мужчин напали на женщину и забрали у нее сумку с наличными.

Продолжают обманывать людей и мошенники. Они применяют все возможные способы - от липовых сайтов до звонков от якобы работников банков и других структур. Такие «специалисты» вымогают у жертв последние деньги, а потом скрываются.

Например, в декабре 2022 года жительница Дона лишилась всех своих сбережений после «операции по задержанию преступников». Женщина думала, что помогает полиции, и позволила аферистам оформить на себя несколько кредитов.

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