Алексей Логвиненко проверил ход капитального ремонта школы и детского сада

Глава города заверил, что все необходимые работы планируется завершить до 31 марта 2023 года. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Первым объектом стала школа №101 в Ворошиловском районе. В августе на заседании городской Думы образовательному учреждению выделили около 13,7 миллионов рублей для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания. Завершить разработку проекта планируется осенью в 2023 году.

- Для функционирования школы в июне были выделены средства на капитальный ремонт кровли в размере 8,3 миллиона рублей. В августе подрядная организация приступила к ремонтным работам, однако в процессе сроки сдвинулись. Администрацией школы ведется претензионная работа, – рассказал глава города Алексей Логвиненко.

Однако осенью из-за долгих дождей затопило кабинеты верхних этажей школы. По словам директора образовательного учреждения №101 Татьяны Полонской, на данный момент с 8 августа проходит капитальный ремонт кровли здания. Работы завершиться должны были 30 сентября, но подрядчик не успел качественно выполнить все в срок, поэтому в некоторых местах произошло затопление. Пострадали несколько кабинетов и коридоры. Компания «Роствертол» откликнулась и помогла школе в решении возникшей проблемы. Образовательному учреждению предоставили тепловые пушки. С помощью них за короткие сроки удалось просушить помещения, чтобы учеба у ребят не прерывалась и они продолжали посещать занятия. Подрядчик заверил, что за десять рабочих дней капитальный ремонт кровли будет завершен. До конца текущего года пострадавшие кабинеты приведут в полный порядок для комфортного обучения.

- Внимание, уделяемое сейчас объектам образования, беспрецедентно. Мы строим пять школ и капитально ремонтируем шесть образовательных учреждений. Общая сумма затрат – более десяти миллиарда рублей. Темпы снижать не планируем, – поделился сити-менеджер.

Вторым объектом стал детский сад №220 в Советском районе Ростова. Сейчас на объекте полным ходом идет капитальный ремонт подвала, входных групп, фасада, отмосток здания. Несмотря на то, что здание 1986 года постройки, его основание требует внимания и укрепления. Директор детского сада №220 Светлана Чумак отметила, что после завершения всех ремонтных работ здание и помещения заиграют новыми красками, а самое главное он будет безопасным для воспитанников.

- С просьбой помочь с ремонтом детского сада ко мне на личный приём обратились родители, чьи дети посещают данное учреждение. И уже на июньском заседании Думы были выделены средства в сумме 24 миллиона рублей на проведение работ и закупку необходимых материалов, – поделился Алексей Логвиненко.

Глава администрации города заверил, что все необходимые работы планируется завершить до 31 марта 2023 года. Отметим, что пока в дошкольном учреждении идет капитальный ремонт, малыши посещают близлежащие учреждения и скорее ждут встречи с родным, но уже обновленным детским садом.

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