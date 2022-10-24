Всю эту неделю при выходе из дома зонтик - неотъемлемый аксессуар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове на неделю 24 — 28 октября заставит дончан брать с собой зонты и дождевики. Практически всю рабочую пятидневку будет дождливо, и только в один день побалует теплом солнце. Рассказываем, какой прогноз дают на неделю синоптики ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 24 октября, днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный и северо-западный 6 — 11 метров в секунду, днем с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12 — 14.

Во вторник, 25 октября, будет переменная облачность без существенных осадков, но нередко будет проглядывать солнце. Ветер западный и северо-западный 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от +6 до +8, днем столбики термометров поднимутся до +12 — 14.

В среду, 26 октября, ночью будет срываться небольшой, а днем пройдет умеренный дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +6 - 8 градусов, днем — от +12 до +14.

Четверг также будет дождливым. С утра и до обеда ожидается слабый дождь, до пяти вечера — умеренный, а моросить прекратит к семи-восьми вечера. Ветер западный около 6 метров в секунду, температура ночью — в районе +7, днем — около +14.

В пятницу обойдется без осадков, будет облачно. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью — около +4, днем — около 12 градусов тепла.

В Ростовской области в понедельник переменная облачность, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный и северо-западный 6 - 11 метров в секунду, местами с порывами до 12 - 14, днем по югу до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем — от +7 до +12, а по югу до +14. Местами в южных и юго-восточных районах сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса

Во вторник местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный и северо-западный 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +4 — 9, местами упадет до +1, днем — от +9 до +14.

В среду ночью местами, а днем в большинстве районов — небольшой и умеренный дождь. Ветер западный и юго-западный с переходом на юго-восточный 5 - 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров в зависимости от района покажут + 4 - 9, местами опустятся до -1 градуса, днем будет от +7 до +12, по югу до +15.

Четверг будет дождливым: весь день будет моросить, а к вечеру дождь пойдет сильнее. Ветер преимущественно западного направления 6 — 11 метров в секунду с порывами, температура воздуха останется на уровне среды.

В пятницу небольшой дождь ожидается утром, а в течение дня — переменная облачность и даже проглянет солнце. Ветер умеренный, 6 — 11 метров в секунду северо-западного направления. Температура воздуха понизится на пару градусов.

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