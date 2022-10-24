В этом году проверить свои знания по географии вместе с жителями всех континентов можно онлайн. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Географический диктант — 2022 в Ростовской области пройдет в воскресенье, 30 октября, в 12.00. Жителей Дона приглашают проверить свои знания Южный научный центр Российской академии наук и Русское географическое общество. Географический диктант в этом году пройдет уже в восьмой раз. За все годы в этой просветительской акции приняли участие более 2,4 миллиона человек. Пять лет назад диктант стал международным: его писали уже в 122 странах мира и на всех континентах.

КАК УЧАСТВОВАТЬ

Впервые площадкой проведения Географического диктанта станет Южный научный центр РАН. Чтобы участвовать, желающим нужно пройти регистрацию — отправить письмо на почту ourregion@mail.ru. В тексте прописать: «Я, ФИО, согласен принять участие в географическом диктанте на площадке ЮНЦ РАН в дистанционном формате. Свидетельство участника Диктанта и ссылки на его проведение отправьте на следующий адрес электронной почты (указать адрес).

С 25 октября и по 30 октября включительно на ваш электронный адрес придут две ссылки. Первая — на трансляцию церемонии официального открытия Диктанта, которая начнется в воскресенье, в 11.30 по московскому времени. Вторая — на само задание: диктант начнется 30 октября в 12.00. По второй ссылке участник получит доступ ко всем необходимым материалам и заполнит анкету с 12.00 до 13.00, чтобы получить индивидуальный код, который понадобится, чтобы узнать свои результаты.

УСПЕТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Важно: регистрация завершится 25 октября. Рассылка свидетельств участников пройдет с 30 октября по 15 ноября. Свои результаты после проверки можно будет узнать на сайте dictant.rgo.ru по индивидуальному номеру, полученному при заполнении анкеты в начале диктанта.

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