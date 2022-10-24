770 тысяч пакетов вместо 60 деревьев: предприниматель из Ростовской области начал делать скамейки и урны из целлофана

Виталий Дугин выпустил более ста скамеек из переработанного пластика. Фото предоставлено героем публикации.

Виталий Дугин из Новочеркасска когда-то продавал овощи и фрукты, а глобальные проблемы человечества его не интересовали. Однажды мужчина вспомнил, как в детстве увлекался экологией и полностью изменил свою жизнь. Он начал производить скамейки, урны и даже плитку из переработанных целлофановых пакетов. Сегодня такие элементы благоустройства установлены на центральных улицах и даже в поликлинике. Внешне они ничем не отличаются от обычных, зато, по словам бизнесмена, могут прослужить не один год и при этом защищают окружающую среду.

Виталий рассказал, как он создал экобизнес, справился с недоверием властей и горожан, и почему его производство приносит пользу не только родному городу, но и всему миру.

«ВСЕГДА БЫЛИ ПРИНЦИПЫ»

Виталий Дугин начал заниматься бизнесом в 2007 году. Долгое время продавал овощи и фрукты: сначала открыл в Ростове несколько торговых точек, потом поставлял продукты в магазины крупнейшей в то время торговой сети.

Когда интерес к собственному делу пропал, предприниматель решил перейти в найм и устроился простым менеджером в дилерский центр, который занимался торговлей нефтепродуктами. Но предпринимательская жилка дала о себе знать: за полтора года Виталий дорос до руководителя отдела, а потом снова решил работать на себя. Бизнес быстро пошел в гору и начал приносить доход, но чего-то все равно не хватало.

— Наверное, потому что тогда никакой идейной составляющей не было, просто коммерческая деятельность, - уже сейчас анализирует он. - У меня всегда были определенные принципы. Скажем, я бы никогда не стал продавать сигареты или алкоголь. Мне хотелось приносить пользу людям. Тогда я вернулся в Новочеркасск, чтобы развивать свой город.

Виталий — не только предприниматель, но и меценат. Фото предоставлено героем публикации.

«ХОТЕЛОСЬ ЧЕГО-ТО БОЛЬШЕГО»

В родном городе кроме своего дела Виталий занялся меценатством: помогал инвалидам, малообеспеченным, пенсионерам и вообще всем, кто к нему обращался. В какой-то момент пришла мысль совместить эти две части своей жизни и создать бизнес, который бы приносил не только прибыль. Тогда-то бизнесмен и вспомнил про давнюю заинтересованность проблемами экологии.

— В юности смотрел фильмы и читал о том, как пластик загрязняет окружающую среду, - делится он. — И еще тогда задумывался о том, зачем его производят в таких объемах и почему не перерабатывают. А еще мне всегда было больно читать новости о том, как ландшафтные пожары уничтожают леса. А ведь мы вдобавок и рубим этот лес!

Эти две проблемы, а еще давняя мечта помочь городу и навели его на мысль о новом бизнесе. Он начал читать об изготовлении вещей из переработанного пластика и узнал, что из этого материала можно делать скамейки, урны и другие предметы благоустройства. Такие производства есть и в Европе, и в России. Такие предприятия казались Виталию убыточными, поэтому он нашел партнера и придумал более жизнеспособный проект.

— Нужно было купить дорогое оборудование, сырье для будущей продукции, оплатить аренду, заплатить сотрудникам, — перечисляет бизнесмен. — При том, что спроса на такую продукцию по сути не было. Тогда я нашел небольшой завод, который занимался производством из мягкого пластика. Предложил им свою идею, и мы стали партнерами. Вот так два года назад и появилось наше дело.

Отличить скамейку из пластика от обычной практически невозможно. Фото предоставлено героем публикации.

«ПРОСТОЯТ ЛЕТ 10»

Дугин закупил формы для обработки материала и вторсырье — мягкий пластик и целлофан, уже очищенные после мусорного полигона. На предприятии начали делать полимерно-песчаный композит — смесь песка и полимеров. Для этого сырье сначала перемешивают и перемалывают, а затем вместе с красителем и другими компонентами отправляют в специальные формы. После обработки готовую массу помещают под пресс. Все — урна или скамейка готовы.

Внешне продукция из переработанного пластика ничем не отличается от обычной, а по качеству, уверяет Виталий, и вовсе ее превосходит. Правда стоимость выше: в розницу одна такая скамейка обойдется в 25 тысяч рублей, цены на деревянные аналоги начинаются от 20 тысяч. При этом предприниматель объясняет, что в долгосрочной перспективе покупка экоскамейки выгоднее.

— Полимерно-песчаный композит ничем не хуже по прочности бетона, - рассказывает Виталий. - При этом в отличие от последнего материал цельный как кусок железа. Такая скамейка может простоять десять лет как минимум. Обычную со временем надо шкурить, подкрашивать, а это дополнительные траты. А мебель из пластика изначально производится из уже подкрашенного материала. На нее не влияют ни холод, ни жара, ни ультрафиолет, ни влага. Она не расшатается как обычная, ее очень сложно повредить или сломать.

Часть скамеек и урн Дугин установили в Новочеркасске бесплатно. Фото предоставлено героем публикации.

«ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ, НА ЧЕМ СИДЯТ»

С идеей поставить лавочки и урны в Новочеркасске Виталий обратился в местную администрацию. Тогда-то он и узнал, что с его продукцией сложно участвовать в тендерах. Оказалось, что полимерно-песчаный композит не внесен в реестр, а потому обычно не упоминается в технической документации. Участников с таким необычным предложением могут просто не допустить к конкурсу.

— Но я так загорелся этой идеей, что сдаваться не собирался. Конечно, сначала идея вызывала недоверие. Это и понятно. Лавочки из пластика! Если не разобраться, то появляется опасение, что они почти сразу придут в негодность, а администрации потом за это отвечать. Но я почти полгода объяснял и приводил доказательства, что эта продукция ничем не хуже и даже лучше.

В тот момент Виталий уже имел хорошую репутацию как бизнесмен и меценат. Местные власти решили дать ему шанс: прописали в задании и этот материал и допустили предпринимателя к конкурсу. Бизнесмен его выиграл — так первые девять лавочек появились в самом сердце казачьей столицы - на проспекте Баклановском.

— Многие жители до сих пор не догадываются, что лавочки и урны сделаны из пластика. Выглядят они как самые обычные, - говорит собеседник. - Стоят уже 1,5 года, но выглядят как новенькие. Никакой дополнительный уход им не нужен и не понадобится. В долгосрочной перспективе это очень выгодно.

ОКРУЖАЮЩИЕ И СРЕДА В БЕЗОПАСНОСТИ

Виталий поставил в городе несколько десятков урн и 154 лавочки. Некоторые - бесплатно как меценат, например, напротив знаменитого Атаманского дворца и возле Дома культуры в поселке Донском. А когда узнал, что в поликлинике пожилым людям не хватает лавочек, поставил их и там.

— Я очень рад, что, наконец, могу что-то сделать для родного города. Однажды в сильный ветер огромное дерево упало на одну из моих лавочек и повредило ее. Тогда я поставил новую. И хотя моей вины в этом не было, земляки не должны страдать от таких инцидентов.

Кроме скамеек и урн предприятие выпускает плитку и даже кашпо. Фото предоставлено героем публикации.

Предприниматель посчитал, что на все установленные им лавочки было потрачено порядка 770 тысяч целлофановых пакетов. И тем самым ему удалось спасти 60 деревьев.

— И весь это целлофан уже точно не попадет в мировой океан, - улыбается новочеркассец. - В таком виде он не выделяет формальдегид, поэтому точно не повлияет на окружающую среду. Он совершенно точно безвреден для горожан, но помогает им отдохнуть. А мне приятно думать, что ради этого не пришлось рубить шесть десятков деревьев.

Постепенно интерес к изделиям из пластика стали проявлять и обычные горожане. Кроме скамеек и урн Виталий теперь производит плитку и кашпо. Говорит, что люди все еще делают заказы с опаской, хотя недовольных еще ни разу не было.

— Представьте, если бы каждый положил такую плитку, а на каждой улице стояли такие скамейки. Как бы мы помогли нашему миру.

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