В Ростовской области озимыми культурами засеяли больше 90% площадей

Активно ведется уборка сахарной свеклы, винограда, овощей и картофеля. Фото: правительство Ростовской области

В донском регионе продолжаются осенние полевые работы. Озимыми культурами засеяли больше 90% площадей. В это же время ведется и уборка урожая различных сельхозкультур, так и озимый сев.

- Пользуясь благоприятными погодными условиями, земледельцы Ростовской области по ряду сельхозработ уже приближаются к завершающей стадии, - поделился первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. – Так, озимыми на сегодня уже засеяно более 2,5 млн гектаров, то есть свыше 90% планируемых площадей.

На сегодняшний день по данным минсельхозпрода поздние зерновые культуры убраны с 44% площадей — это 90 тысяча гектаров. Валовой сбор составил около 276 тысяч тонн. Также, на полях ведется активная уборка масличных культур. Урожай собран с 80% площадей — это 934 тысячи гектар, валовой сбор уже составляет 1,6 миллиона тонн. Активно ведется уборка сахарной свеклы, винограда, овощей и картофеля.

Кроме уборочных работ, донские аграрии проводят осеннюю посевную. В хозяйствах проводятся заготовки семян озимых культур. Уже было заготовлено около 528 тысяч тонн. Отметим, что подготовка и проверка семенного материала ведется в соответствии с рабочим графиком сельхозпредприятий.

Что касается минеральных удобрений, то потребность в них на осенние полевые работы составляет почти 149 тысяч тонн в действующем веществе. Донскими аграриями приобретено уже 151тысяча тонн минудобрений, что составляет 101% от потребности.

- Важно также отметить, что обеспеченности донских аграриев всем необходимым для проведения сезонных работ содействует система льготного кредитования, - добавил Виктор Георгиевич. - Сельхозпредприятиям и фермерам Ростовской области выдано более 23,5 миллиарда рублей льготных краткосрочных кредитов и свыше 7,2 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов.

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