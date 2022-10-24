«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» объявил областной конкурс уроков по газовой безопасности

От умения правильно обращаться с газовым оборудованием зависит не только бытовой комфорт, но и жизнь каждого из нас. ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Областной конкурс на лучший урок по безопасному использованию природного газа в быту объявила компания «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Принять в нем участие смогут педагогические работники образовательных и дошкольных учреждений Ростовской области.

Как отмечают в компании, в 2022 году конкурс «Лучший урок по безопасному использованию газа в быту» проводится в Ростовской области четвертый год подряд. В прошлом году 68 учителей начальных классов и воспитателей детсадов региона самостоятельно разработали и провели уроки по правилам безопасного обращения с газовыми приборами.

Главная цель образовательного проекта - в доступной для детей форме рассказать о правилах безопасного пользования газом, а также объяснить, как правильно пользоваться газовыми приборами. От умения правильно обращаться с газовым оборудованием зависит не только бытовой комфорт, но и жизнь каждого из нас. И чем раньше усвоить эти жизненно важные знания, тем лучше.

- Сегодня, рассказывая ребятам об использовании природного газа в быту, мы закладываем основу безопасной эксплуатации газового оборудования в будущем, - пояснил генеральный директор компании Владимир Ревенко. - Сегодняшние дети станут взрослыми людьми и не будут допускать ошибок при пользовании газом.

Конкурс продлится до конца ноября текущего года. Принять в нем участие могут преподаватели Учебно-методического центра ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», педагоги ОБЖ, учителя начальных классов образовательных учреждений, воспитатели и методисты детских садов. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет конспект и видеопрезентацию с подробным содержанием урока.

Победителей соревнования «Лучший урок по безопасному использованию природного газа в быту» ждут призы. Конкурсные работы и заявки можно отправить на электронный ящик gaz040404@yandex.ru или передать лично в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» на проспекте Шолохова, 14.