Новые люди поддержат ростовские стартапы льготами и доступными деньгами

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В работе сессии приняли участие вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, секретарь партии в Ростовской области Александр Чухлебов, генеральный директор АНО «Агентство инноваций Ростовской области» Рустам Абдуллаев и другие.

Владислав Даванков напомнил, что сразу после введения западных санкций Новые люди внесли в правительство более 70 предложений для защиты и развития национальной экономики.

- На примере моратория на проверки можно уже точно сказать, что многие предприниматели перестали чувствовать на себе груз. И такие решения позволяют дают предпринимателям воздух. Я сам как человек, большую часть своей жизни занимающийся бизнесом, понимаю, насколько ценна возможность сфокусироваться на своём деле, а не тратить время на то, чтобы отбиваться от кучи проверок, - подчеркнул Владислав Даванков.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Много вопросов предприниматели задали о льготных кредитах для малого и среднего бизнеса: Госдума готовится рассмотреть законопроект о повышении максимального размера льготных займов с 5 до 7 млн рублей. Ещё одна проблема: долго приходится ждать справки об отсутствии задолженности, а нужны они постоянно. Представители партии обсудят этот вопрос с властями региона.

Ростовские фермеры просят добавить агротуризм в коды ОКВЭД. Тогда предприниматели, получающие гранты и арендующие землю у государства, смогут не только возделывать землю, но и устраивать экскурсии для туристов. Это не должно считаться нецелевым расходованием средств и земель.

Владислав Даванков отметил, что для привлечения инвестиций в экономику партия предлагает дать льготы компаниям, которые вкладываются в стартапы.

- Чтобы на что-то решиться, от чего-то нужно отказаться. И, говоря о том, на что решаться, помощь предпринимателям, конечно, одна из первых. Поскольку именно малый и средний бизнес - это тот пласт, который позволит вытащить нашу экономику и перейти в стадию роста, - заключил Даванков.

В свою очередь Максим Папушенко отметил, что западные санкции не изменили структуру экспорта в регионе.

- Мы занимаем третье место в стране по несырьевому экспорту. У нас более 2 тыс. малых и средних компаний, которые научились и успешно экспортируют свои товары и продукцию. Это экономика будущего: экономика знаний и экспортоориентированная экономика. Самое важное, что география нашего экспорта - это страны юго-восточной Азии, Африки и южной Америки. Страны западной Европы составляют всего 8%. И именно поэтому текущая ситуация для нас не стала сильным ударом, - подчеркнул министр.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Со своей стороны Александр Чухлебов предложил проводить такие дискуссии чаще.

- Прямой и главное результативный диалог гораздо эффективнее вести напрямую. В связи с этим встречи представителей исполнительной власти с предпринимателями очень важны и ценны. Людям важно донести свои проблемы и то, что их тревожит. Если раньше такие встречи проходили раз в три месяца, то сейчас мы встречаемся каждую неделю. Такой темп нужно держать и дальше, - сказал Чухлебов.