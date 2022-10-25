В Ростовской области осудили мужчин, которые организовали нарколабораторию в лесу

Силовики задержали двоих наркоторговцев Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовской области, в окрестностях поселка Сандата в Сальском районе, силовики обнаружили нарколабораторию. После леса двое мужчин изготавливали запрещенные вещества и хранили их здесь же - в ящиках. Подробности «КП-Ростов-на-Дону» рассказали в управлении ФСБ по Ростовской области.

"ЧТО-ТО ПОЛУЧАЛИ, КОНКРЕТИКИ НЕТ"

Жили наркоторговцы в палатке неподалеку. Силовики сняли на видео и злоумышленников, и их производство. 29-летние мужчины явно не ожидали, что об их подпольной лаборатории кто-то узнает.

Так, один из подозреваемых на вопрос, что он делает в лесу, ответил: «Отдыхаю». Его подельник оказался более сговорчивым, но в производстве запрещенных веществ также не признавался.

- Что-то получали, никакой конкретики нет, - ответил он.

Однако потом признался, что речь идет о наркотиках.

Наркотики делали прямо в лесу. Фото: скриншот видео У ФСБ по РО

СУРОВЫЙ ПРИГОВОР

К слову, общий вес наркотического порошка, обнаруженного в лесополосе, составил 31 килограмм.

- Следственным отделом УФСБ России по Ростовской области в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

На днях Сальский городской суд огласил приговор злоумышленникам.

- Им назначено наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима каждому, - прокомментировали в силовом ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

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