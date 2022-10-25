Как маскируется варикоз, и как от него избавиться за полчаса, рассказал ростовский флеболог

Врач рассказал, при каких симптомах стоит обратиться к флебологу. Фото: Екатерина ПОПОВА

Врач-хирург первой квалификационной категории, флеболог Антон Леденев рассказал, как самостоятельно выявить первые признаки варикоза, а также объяснил, почему мази и таблетки людям с больными венами не помогают.

ПРИ ПЕРВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ НЕОБХОДИМО ИДТИ К ВРАЧУ

- Почему вы решили стать врачом?

- Все началось с детства. Мне любовь к медицине привила моя бабушка. Она прошла всю войну, работая фельдшером. Мне было интересно узнать о ее работе, я задавал ей разные вопросы, и она мне все рассказывала. А потом я начал интересоваться глубже этой наукой, поступил в лицей, потом в институт. И так я стал врачом флебологом. В медицинской практике уже 12 лет.

- При каких симптомах нужно задуматься о походе к флебологу?

- Если замечаете изменения в состоянии своих ног, то рекомендую обращаться к флебологу, так как варикоз может длительно не проявляться и затем быстро прогрессировать.

Но начальные симптомы - тяжесть в нижних конечностях, отечность, ночные судороги, чувство зуда и дискомфорта.

Флеболог занимается медицинской практикой уже 12 лет. Фото предоставлено Антоном Леденевым.

- Как проходит прием?

- Врач сначала узнает, что беспокоит пациента, когда начались симптомы. Затем производится осмотр, прощупываются вены. Когда долго этим занимаешься, то уже быстро понимаешь, что происходит с пациентом, просто пропальпировав ногу.

А затем, в обязательном порядке, я выполняю пациентам УЗИ вен нижних конечностей.

КАК ВЫГЛЯДИТ ВАРИКОЗ

- А что покажет УЗИ?

- УЗИ - глаза флеболога. Оно показывает всю информацию о венозной системе. Например, как вена себя ведет, расширена она или нет. Есть ли по ней обратный сброс крови. Так как у каждой вены есть клапан, и в нормальном состоянии кровь по венам поднимается вверх. Когда вена расширяется, клапаны ломаются, кровь начинает стекать вниз.

- Чем грозит игнорирование проблем с венами?

- Варикоз может долго не беспокоить, а потом, когда появляются симптомы, он может начать прогрессировать. Мы очень часто сталкиваемся с тяжелыми запущенными формами заболевания, с язвами и тромбозом.

Всем пациентам в обязательном порядке проводят УЗИ нижних конечностей. Фото предоставлено Антоном Леденевым.

- А как выглядит варикоз?

- Варикозная болезнь имеет шесть стадий. Первая - сосудистые сеточки и звездочки. С этим чаще обращаются женщины. А у мужчин, в основном, все начинается со второй стадии, когда вена увеличивается в диаметре более 2 мм. На третей стадии появляется отек. На четвертой нога уже меняет цвет. А на шестой - уже язвы. Пятая стадия заболевание – это зажившая венозная трофическая язва.

Врач ставит диагноз и стадию визуально. А тактику лечения поможет определить УЗИ.

МАЗИ НЕ ПОМОГУТ - НУЖНА ОПЕРАЦИЯ

- Какие методы лечения кажутся вам перспективными?

- Только термальное воздействие на вену, лазерное лечение. То есть самые современные внутривенные методы воздействия. Мы работаем под контролем УЗИ и внутривенно. Еще есть радиоволновые методы.

- Можно лекарствами и мазями вылечить варикоз?

- Мази действуют на верхнем слое кожи и до вены не доходят. Таблетки тоже большинству не помогают.

Сеточки и звездочки убираем комбинацией двух методов - лазер и склеротерапия. Если у человека не работают клапаны, мы предлагаем лазерную операцию. Она занимает всего полчаса.

По словам доктора, варикозная болезнь имеет шесть стадий. Фото предоставлено Антоном Леденевым.

А потом пациентов надо наблюдать, так как варикоз - это хроническое заболевание. И не исключено, что оно не начнет прогрессировать.

- А какие есть методы профилактики варикоза вен?

- Основа всего - движение. Варикоз «любит», когда человек долго сидит или стоит. Поэтому можно делать гимнастику. Например, сидя на стуле, нога то на носок становится, то на пятку. Еще можно заниматься плаванием, скандинавской ходьбой, йогой и легкой аэробикой. Но очень вредно приседание со штангами. Так же основным методом профилактики варикозной болезни является ношение компрессионного трикотажа и периодический осмотр у врача-флеболога.

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