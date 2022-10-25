Солнечное затмение было частичным. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Ростовчане 25 октября стали свидетелями солнечного затмения. И хотя погода оказалась не лучшей для наблюдений, некоторые смогли наблюдать астрономическое явление с помощью телескопа и даже сделать кадры. Публикуем фото солнечного затмения в Ростове-на-Дону.

Напомним, заведующий учебной обсерваторией ЮФУ Михаил Невский ранее сообщил, что затмение будет частичным. Луна закроет солнце лишь на 70%, поэтому солнечную корону, которую обычно можно увидеть при полном затмении, в данному случае увидеть не получится.

Луна не полностью закрыла солнце. Фото: Максим Котельников.

Несмотря на пасмурную погоду, во вторник у ростовчан была возможность увидеть явление и даже его запечатлеть. Так, яркими кадрами поделился один из ростовчан.

— Погода выдалась мягко говоря не очень, много туч, но тем не менее просветы были. Съёмка и наблюдения проходили без защитного солнечного фильтра, был использован лишь OIII фильтр для гашения яркости, — прокомментировал снимок его автор.

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