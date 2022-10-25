В Ростове прошел турнир по настольной образовательной игре «Terra Democratia. Земля демократии»

В образовательном турнире приняли участие более 70 человек. Фото:​ пресс-служба ИКРО.

В донской столице состоялся турнир по настольной образовательной игре «Terra Democratia. Земля демократии». Организатором интеллектуального состязания стала Избирательная комиссия Ростовской области. В игре приняли участие студенты и учащиеся образовательных учреждений Дона. Всего – больше 70 человек.

Участники игры перенесли на сто лет вперед в государство Полис. Фото: пресс-служба ИКРО.

По легенде, которую предлагает игра, участникам необходимо перенестись на сто лет вперед, в новое заполярное государство Полис. Среди первооткрывателей, которые поселились в новом государстве есть полярник, политик, ученый, писатель и представители других профессиональных сфер. На очередном заседании парламента Полиса принимается решение избрать президента. Задача игрока - побороться за право занять высокий пост. В ходе игры они знакомятся с правилами избирательного процесса и нормами законодательства, которые регулируют выборы в РФ.

Финалистами турнира стали студент Ростовского государственного мединституа Карен Улихан, студентка Донского государственного аграрного университета Асалия Парманова и Светлана Финклер из Южного федерального университета. Победительница турнира - студентка Донского государственного аграрного университета Анастасия Карелина. Именно она смогла занять пост президента Полиса.

Победительницей турнира стала студентка Донского государственного аграрного университета. Фото: пресс-служба ИКРО.

Напомним, что аналогичные турниры проходят и в других муниципалитетах Ростовской области. Членами участковых и территориальных избирательных комиссий игра используется в просветительской работе среди учащихся образовательных учреждений региона.